Augusta, prevenzione alle truffe: i Carabinieri incontrano gli anziani

I Carabinieri della Compagnia di Augusta nell’ambito delle attività in favore alle persone anziane, hanno tenuto un incontro nell’Associazione Filantropica Umberto I, per illustrare come prevenire, riconoscere e segnalare le truffe più frequentemente consumate.

Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Augusta, Maggiore Stefano Santuccio e il Comandante della Stazione Carabinieri di Augusta Luogotenente C.S. Paolo Cassia, hanno illustrato le principali tecniche usate dai malfattori per introdursi nelle abitazioni, fornendo i consigli utili al fine di fronteggiare tali situazioni, come ad esempio il finto appartenente alle Forze dell’Ordine, il falso operatore del Comune o di una società erogatrice di un servizio che vuole entrare in casa per effettuare la lettura del contatore.

Altresì è stata data particolare attenzione alle richieste telefoniche di stipula di contratti vari o acquisti online. I presenti, particolarmente interessati alla tematica trattata, sono stati invitati a contattare il numero unico europeo 112 ogni qualvolta lo ritengano necessario ovvero recarsi in caserma per parlare con un Carabiniere per qualsiasi dubbio o consiglio.