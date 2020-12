Augusta, presidenze delle commissione consiliari permanenti: due all’opposizione e tre alla maggioranza

Due presidenze di commissione all’opposizione e tre alla maggioranza. E’ questo l’esito delle votazioni nelle cinque commissioni consiliari permanenti, che si sono insediate l’altro ieri mattina per eleggere chi le guiderà. La presidenza della prima Affari generali è andata a Margaret Amara, (Augusta Attiva – Coraggiosa- Democratica), la seconda Sanità e Ambiente e la terza Servizi demografici e Sviluppo economico ai due componenti della minoranza, rispettivamente Mariangela Birritteri e Pippo Gulino di Nuovo patto per Augusta, che potrebbero anche optare per le dimissioni, anche se fino a ieri pomeriggio nulla era arrivato all’ufficio di presidenza. E’, invece, guidata da Ciccio La Ferla (100 per Augusta) la IV commissione Lavori pubblici, Urbanistica e Agricoltura, mentre la presidente eletta per il quinto organismo Finanze e Bilancio è Maria Grazia Patti (Civica per Augusta -Cambia Augusta).

I vicepresidenti sono, invece, Giuseppe Assenza per la prima, Giuseppe Tedesco (seconda), Paolo Trigilio (terza), Corrado Amato (quarta) e Marco Patti (quinta)

La prima commissione ad essere convocata questa mattina alle 11, a palazzo San Biagio, è la quinta Finanze chiamata ad esprimere il proprio parere sul bilancio di previsione 2020-2021 che arriverà a palazzo San Biagio domani pomeriggio, 17 dicembre, alle 18. All’importante documento di programmazione che, in sostanza, è frutto della passata amministrazione Di Pietro ed il primo appuntamento importante per la nuova amministrazione Di Mare sono stati presentati 5 emendamenti, due tecnici e 3 più prettamente politici.