Augusta, presidenza Inner wheel: conferma per Roberta Pitruzzello Villareale

Sarà ancora guidato da Roberta Pitruzzello Villareale per l’ anno sociale 2023 -2024 l’Inner Wheel di Augusta. Il club service la femminile ha rinnovato l’incarico alla presidenza durante la tradizionale cerimonia si è svolta nei giorni scorsi in un noto locale cittadino alla presenza della past governatrice Nadia Arena Micalizi e durante la quale la presidente Pitruzzello Villareale ha esposto il resoconto delle numerose attività di service promosse nel territorio dal club, anche in sinergia con gli altri club service cittadini, nell’anno sociale 2022/2023 da lei presieduto. Tra queste il sostegno fornito all’associazione XX novembre 1989, al Centro Nesea per la lotta alla violenza di genere e all’associazione di volontariato della donazione di organi e tessuti Aido.

Non senza commozione, la presidente, Roberta Villareale ha ringraziato le socie tutte per l’impegno e la collaborazione che hanno profuso in questo anno sociale che volge al termine ricordando che alle soglie del centenario, le donne Inner “sono donne che un giorno hanno incontrato una scintilla, una luce che le ha spinte ad impegnarsi, a frequentarsi, a lavorare insieme per cambiare il mondo”.

Parole di affetto ed elogio sono arrivate dalla governatrice Mara Romeo Tocco e grande l’emozione di tutte le socie alla visione del video con le immagini di tutte le attività svolte. Durante la serata è stato anche presentato il nuovo comitato esecutivo composto oltre che dalla presidente dalla vice Carmela Vaccaro Balsamo, dalla segretaria Alessandra Teresa Traversa, dalla tesoriera Wilma Guagliardo Ahrens, dalle referenti per la stampa Gaetana Sicuso Rizzotti ed Internet Ivana Pitari Sarcià, dall’addetta al servizio internazionale Paola Ricciardi Cuffini, dalle delegate Paola Mastroviti, Nadia Arena Micalizio, dalle delegate supplenti Maria Solano Abramo, Valentina Saraceno Cappiello, dalle consiglieri Concetta Danieli Patania, Anita Caramagno D’Avola, Silvia Bianchi Milluzzo, Lucilla La Ferla, Ivana Sarcià Amato, Gaetana Ferraguto Bruno.