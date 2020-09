Augusta, presidenza di Autorità portuale in scadenza, il ministero pubblica bando per manifestazione di interesse

C’è anche il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale Andrea Annunziata tra 13 presidenti, su 16, in scadenza nei prossimi mesi in Italia che vengono nominati, cosi come prevede la legge 84/94, dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, d’intesa con il presidente della Regione interessata e sentite le commissioni parlamentari. Per questo il ministero ha pubblicato, nei giorni scorsi, il bando per acquisire le manifestazioni di interesse da parte di coloro che fossero interessati a ricoprire in via esclusiva e a tempo pieno tale ruolo.

Gli interessati possono presentare la manifestazione d’interesse entro il prossimo 27 settembre tramite l’invio del proprio curriculum vitae, specificando le esperienze e qualificazioni professionali conseguite nei settori dell’economia dei trasporti e portuale. Il bando specifica che “l’avviso non ha natura concorsuale ed è pubblicato al solo fine di raccogliere le eventuali manifestazioni di interesse. Al riguardo, si precisa che non è prevista alcuna procedura selettiva, non verrà redatta e pubblicata alcuna graduatoria, né sarà reso pubblico l’elenco di coloro che avranno presentato il proprio curriculum vitae”.

Annunziata, che arriva dalla Campania e ha già diretto l’Autorità portuale di Salerno, è stato nominato ad aprile del 2017 e nel corso del suo mandato, l’anno scorso, è stato sospeso in via cautelativa dalla procura di Catania per nove mesi, poi ridotti a 4, per una vicenda giudiziaria legata alla partecipazione alla fiera di Miami. Al suo posto è stato nominato come commissario straordinario il generale di brigata in ausiliaria della Guardia di finanza, Emilio Errigo che ha guidato l’Ente economico del porto fino a febbraio di quest’anno.