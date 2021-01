Augusta, presidenza dell’Autorità portuale, Unionports: “si promuova il territorio”. Due associati in corsa

“Il nuovo presidente dell’Autorità portuale di sistema del mare di Sicilia orientale deve essere un autorevole esponente del settore con comprovate capacità e deve avere un forte legame con il territorio.” Lo dice Unionports, associazione di imprenditori che operano nel settore della portualità, che accendono i riflettori sulla futura giuda dell’ Ente che accorpa i porti di Augusta e Catania visto che il mandato dell’attuale Andrea Annunziata scade ad aprile e il suo nome è già da qualche mese tra i favoriti per andare a ricoprire l’incarico di presidente dell’Autorità portuale del Mar Tirreno centrale, che ha accorpato i porti di Napoli, Salerno e Castellammare, scaduta a dicembre.

“Come si sa la politica sta per nominare il nuovo presidente della Autorità portuale della Sicilia orientale che dovrà ricoprire il ruolo dell’uscente Andrea Annunziata – dice Davide Fazio, presidente di Unionports in una nota- Già circolano vari nomi e apprendiamo con soddisfazione che due nostri imprenditori hanno ufficialmente manifestato interesse al ministero delle Infrastrutture per la loro eventuale nomina presentando curriculum di tutto rispetto”.

Si tratta dei due associati Luigi Boccadifuoco e Dario Romeo, il primo imprenditore titolare di una agenzia marittima e spedizioniere di Siracusa, laureato in Economia e commercio, già membro del comitato portuale della Autorità ed attualmente componente del tavolo di partenariato della Autorità portuale nonchè della relativa commissione consultiva, il secondo laureato in Fisica nucleare ed in Ingegneria civile ed ambientale , esperto nei servizi portuali e nella tutela dell’ambiente marino con lunga esperienza nel Comitato portuale dell’Autorità, ed attualmente componente dell’organismo di partenariato nell’Autorità portuale per la Sicilia orientale.

“Auspichiamo che le due candidature vengano prese in considerazione dal ministero e dai decisori politici, uscendo da logiche strettamente partitiche promuovendo invece il territorio e le sue competenze”– conclude Fazio.