Augusta, presidenza dell’Autorità portuale, Ficara (M5S): “polemiche ad arte per rallentare la nomina”

“Sono sicuro che alla fine il ministro saprà scegliere per il bene dei porti di Augusta-Catania. Ma trovo intanto stantio questo ricorso ostinato al veto strumentale, che rischia solamente di ritardare e allontanare il porto di Augusta dalla possibilità di agganciare quelle grandi opportunità che il mondo della portualità ha davanti a sè nei prossimi anni, anche grazie al Pnrr”. Parola del vicepresidente della Commissione Trasporti, Paolo Ficara, “basito” di fronte alle feroci polemiche politiche scoppiate sulla nomina a presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale di Francesco Di Sarcina.

Dopo la designazione del Governo resa nota dal vice ministro grillino Giancarlo Cancelleri – che ha fatto infuriare Forza Italia e soprattutto la parlamentare siracusana Stefania Prestigiacomo – l’attuale segretario generale dell’Adsp del mare ligure orientale avrebbe ricevuto il parere favorevole del presidente della Regione Nello Musumeci, suscitando ulteriori polemiche “sollevate ad arte per rallentare, ancora una volta, la scelta del presidente” secondo Ficara che dichiara di non essere affezionato a nessun nome in particolare e di aver “dialogato con le altre forze politiche” e con lo stesso ministro Giovanni su una rosa di nomi alto profilo e con competenze ed esperienza nel settore della portualità.

“Le vecchie “logiche” partitocratiche hanno già bloccato lo sviluppo portuale per decenni. Ora e adesso – aggiunge- servono più che mai manager che conoscano le dinamiche portuali internazionali, che sappiano sviluppare i nostri porti in concorrenza con il resto del Mediterraneo e non per difendere interessi locali e di bottega, come purtroppo la vecchia politica ha fatto per anni. E come non vuol rassegnarsi neanche oggi, con la scusa del territorio di provenienza. Come se competenza e capacità in materia di porti e mercati dipendessero dalla nascita in questo o quel Comune. Fosse bastato questo, i famigerati anni del 61-0 ci avrebbero dovuto consegnare in eredità una Sicilia migliore e competitiva in infrastrutture. Cosa che, purtroppo, non è”.