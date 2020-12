Augusta, presidenza dell’Autorità portuale: Annunziata favorito per l’Adsp del Mar Tirreno centrale

Il suo mandato quadriennale di presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale scade ad aprile dell’anno prossimo, ma potrebbe anche lasciare l’incarico con un po’ di anticipo nelle prossime settimane Andrea Annunziata. Il suo nome è, infatti, super favorito come presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale che ha accorpato i porti di Napoli, Salerno e Castellammare, dopo che ai primi di dicembre è scaduto l’incarico all’ex presidente Pietro Spirito che ha guidato l’Ente fino a qualche giorno fa.

La notizia circola già negli ambienti augustani da qualche giorno e ieri il quotidiano di Napoli “Il Mattino” – e nei giorni scorsi anche alcuni giornali specializzati sulla portualità – ha scritto che “Andrea Annunziata marcia a grandi passi verso la poltrona di presidente dell’ Autorità di sistema Portuale del Mar Tirreno”. La nomina dell’ex sottosegretario ai Trasporti nel governo Prodi sarebbe infatti già al vaglio e, non dovrebbe avere problemi, del ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, ben vista dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca con cui Annunziata, salernitano di origine, che per due mandati ha guidato proprio l’Autorità portuale di Salerno prima della riforma delle legge 84/94 sulle Adsp, ha buoni rapporti. Non ci dovrebbero essere neanche particolari ostacoli per i due passaggi parlamentari davanti alle commissioni Trasporti del Senato e camera.

Contattato al telefono, Annunziata non ha rilasciato dichiarazioni se non “che continua a lavorare per i porti di Augusta e Catania”. Secondo i rumors augustani potrebbe lasciare già a metà gennaio, si apre cosi la corsa per la carica, onerosa e ambita, del nuovo presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale.

di Cettina Saraceno