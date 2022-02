Augusta, presidenza Autorità portuale, Prestigiacomo contro Cancelleri: “con chi ha condiviso la sua ipotesi di nomina?”

“Ancora una volta le ragioni del porto di sistema di Augusta e Catania rischiano di essere penalizzate da logiche che nulla hanno a che vedere con le esigenze di sviluppo e di virtuosa gestione della portualità della Sicilia sud orientale, snodo chiave del Mediterraneo.”

Lo dice il parlamentare nazionale di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo che entra nel merito della nuova ipotesi di presidenza dell’Autorità di sistema portuale a Francesco Di Sarcina, attuale segretario generale dell’Autorità del mare ligure orientale, il cui nome era già circolato in verità nei mesi scorsi e adesso tirato in ballo pubblicamente dal vice ministro Giancarlo Cancellieri che “sembra ignorare che Augusta è il principale scalo petrolchimico del Mezzogiorno ed uno dei più importanti d’Italia. Il problema della portualità della Sicilia sud orientale sarebbe, a suo dire, limitato a eliminare i container da Catania per far spazio a qualche nave da crociera in più. Con questa scarsa conoscenza del territorio e delle sue potenzialità fa il paio il metodo superficiale con cui sarebbe stato scelto il nuovo presidente dell’autorità portuale”– aggiunge la parlamentare siracusana per la quale questa nuova indicazione non solo sarebbe solo sbagliata, ma anche non condivisa.

“Il vice ministro annuncia una decisione concordata con i gruppi parlamentari. Mi chiedo: gli altri gruppi sono stati consultati come è stata consultata Forza Italia? Noi infatti non abbiamo dato alcun avallo alla ipotesi di Cancellieri che abbiamo appreso dalla stampa. Con chi ha parlato il vice ministro? – si domanda- Con tutto il rispetto per il nome proposto, ancora una volta questa indicazione appare frutto dell’esigenza di liberare un posto in Liguria e non di dare alla Sicilia orientale la migliore governance. Grottesco appare, poi, che venga citato come elemento dirimente per la scelta della autorità portuale di Augusta e Catania il gradimento dell’ottimo presidente dell’Autorità portuale di Palermo”.

Secondo la Prestigiacomo Augusta e Catania hanno bisogno di una guida che sia “espressione del territorio, che abbia una profonda conoscenza delle problematiche economiche legate alla sua portualità e sappia interpretarne e valorizzarne le potenzialità con professionalità e passione”.