Augusta, presidenza Autorità portuale, Prestigiacomo al question time: “ministro ritiri la nomina o si incrina rapporto con Forza Italia”

Ritirare la proposta di nomina a presidente dell’Autorità portuale della Sicilia orientale di Francesco Di Sarcina, “condivisa solo con un pezzo della maggioranza di governo, perché altrimenti si incrina in modo serio il rapporto di fiducia con un gruppo della maggioranza di governo”. Così oggi pomeriggio alla Camera dei deputati al question time la parlamentare nazionale di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo si è rivolta al ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini, che poco prima aveva risposto ad un’interrogazione sulla mancata condivisione politica della proposta, limitandosi ad illustrare come si è arrivati tecnicamente all’indicazione dell’attuale segretario generale dell’Autorità del mar ligure orientale – con due diverse manifestazioni di interesse e una commissione che ha valutato i curricula arrivati- che ha avuto anche l’avallo del presidente della Regione Nello Musumeci.

“Non le chiederò le dimissioni, in quest’occasione, perché faccio parte di questa maggioranza. Ma dovrei. La sua risposta è del tutto insoddisfacente. È grave e inaccettabile ciò che è accaduto – ha esordito la deputata siracusana, tra i firmatari dell’interrogazione presenta dal gruppo di Forza Italia e illustrata in aula dal collega Antonio Pentangelo, capogruppo in commissione alla Camera. Prestigiamo ha sottolineato di conoscere molto bene la procedura per la nomina dei vertici delle autorità portuali che prevede che i ministri pro tempore discutano e condividano le loro scelte con le forze parlamentari “anche perchè dal vaglio parlamentare devono passare. Scelte che – ha aggiunto- condizionano il futuro dei territori per ben 4 anni nel bene o nel male. Lei è ministro di un governo politico, non può fingere di ignorare le prassi politiche. Non ha vinto un concorso pubblico, nessuno può pensare di governare contro un gruppo della sua maggioranza”.

Da qui la richiesta, l’ennesima dell’esponente di Forza Italia, che “non può essere considerata dal ministro Giovannini un parente povero”, di ripensare alla scelta manageriale “assolutamente di ripiego, solo per liberare posizioni al nord e che di fatto affossa i porti di Augusta e Catania e le prospettive di sviluppo di un pezzo significativo del Mezzogiorno”.