Augusta, presidenza Autorità portuale: nominato Di Sarcina, finisce il commissariamento

Francesco Di Sarcina è il nuovo presidente dell’Autorità di sistema portuale di Sicilia orientale Augusta-Catania. Dopo il via libera di Camera e Senato, ieri il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini ha firmato il decreto di nomina dell’ormai ex segretario generale dell’Autorità portuale del mar ligure orientale, ponendo fine ad oltre un anno di commissariamento con il funzionario ministeriale Alberto Chiovelli, che pure era stato indicato nei mesi scorsi dal ministro come presidente, ma sul quale non è stata raggiunta l’intesa con la Regione né da parte dei sindaci di Augusta, Melilli e Priolo.

“A capo del prestigioso ente arriva una figura di altissimo profilo morale e professionale, un siciliano, un manager, una persona all’altezza del ruolo. – commenta Marco Niciforo, consigliere comunale di maggioranza- Ed era proprio questo l’identikit tracciato da questa amministrazione comunale per l’individuazione dell’uomo giusto, condizione imprescindibile per ottenerne il placet; e così è andata”.

Secondo Niciforo la nomina dell’ingegnere Di Sarcina, già segretario generale dell’Autorità portuale di Messina e anche commissario dell’Autorità di sistema portuale del mar ligure orientale “è stato il frutto dell’intesa tra le istituzioni locali e regionali, dove il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare, grazie ai suoi buoni uffici e alla credibilità acquisita negli ambienti della politica di governo in così breve tempo, è stato il vero kingmaker dell’operazione. – aggiunge- Senza il proficuo e incessante impegno profuso dal sindaco Di Mare su questa vicenda, oggi saremmo qua a raccontare un’altra storia. Questo è il risultato politico più importante che la nostra comunità abbia conquistato all’interno dell’Adsp e che dovrà segnare l’inizio del cambio di rotta e di discontinuità con il passato”.