Augusta, Presidenza Autorità portuale a Di Sarcina: via libera anche dalla Camera

Dopo il voto in Senato, via libera alla nomina di Francesco Di Sarcina a presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare della Sicilia orientale anche dalla IX commissione Trasporti della Camera. Nella seduta di ieri tutti i presenti hanno espresso voto favorevole, tranne Forza Italia che si è astenuta, adesso manca solo la firma del ministro Enrico Giovannini per lassunzione formale dell’incarico.

“Auguro buon lavoro al nuovo presidente Di Sarcina. Oggi più che mai – ha commentato il vicepresidente della Commissione, il parlamentare siracusano Paolo Ficara (M5s)- servono manager che conoscano le dinamiche portuali internazionali, che sappiano sviluppare i nostri porti in concorrenza con il resto del Mediterraneo e non per difendere interessi o contrapposizioni locali che non permetto di guardare, invece, allo scenario internazionale in cui devono proiettarsi una volta e per sempre porti proprio come quello di Augusta. Il commissario Alberto Chiovelli lascia una importante eredità di lavori avviati ed altri già finanziati, insieme a nuove iniziative come il collegamento in catamarano Augusta-La Valletta”.