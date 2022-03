Augusta, presidenza Autorità portuale a Di Sarcina: ok dal Senato, oggi si vota alla Camera

E’ favorevole il parere del Senato al ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini sulla nomina di Francesco Di Sarcina a presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, che sembra sempre più vicino ad assumere l’incarico. Il primo via libera è arrivato nei giorni scorsi della commissione Lavori pubblici, Infrastrutture e Trasporti del Senato che, dopo l’audizione del relatore, il senatore Salvatore Margiotta (Pd), ha votato a scrutinio segreto la proposta di parere favorevole del relatore approvata con 17 si, 2 voti contrari e 3 astenuti. Si è conclusa, invece, senza la votazione l’altra seduta, che si è tenuta in un altro momento alla Camera dei deputati con la IX Commissione Trasporti dove, dopo l’illustrazione del relatore Luciano Cantone (M5S), il parlamentare di Forza Italia Antonio Pentangelo ha ricordato che al question time in aula la risposta del ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili “non è apparsa però esaustiva” ribadendo “le perplessità della propria forza politica sul metodo impiegato nella procedura di selezione, riservandosi di intervenire nuovamente nel prosieguo del dibattito”. La seduta è stata rinviata ad oggi pomeriggio per la votazione finale.

In entrambe le due commissioni Di Sarcina, che attualmente è segretario generale dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, è stato ascoltato in audizione e ha sottolineato come uno dei problemi più urgente da risolvere sia la carenza di personale, considerato che ci sono in servizio 31 dipendenti su 64 previsti in pianta organica, bisogna inoltre creare sinergia tra le due autorità portuali e una squadra perchè “mi sembra che bisogna completare anche lì”.

Altro problema urgente è la bonifica ambientale: “la perimetrazione del sito risale ad una 15 anni fa e finora non è stato fatto gran che, su questo bisognerà mettere tantissime energie per trovare insieme ai ministeri risorse, forme e azioni concrete per superare questo stallo e andare verso una fase di maggiore qualità”.

Sullo sviluppo dei traffici c’è uno stato “un po’ stagnante”: la produzione annua del 2021 è di 25 milioni di tonnellate di merci tra liquide, solide e contaneirizzate, su 345 complessivi, il 7,2% su base nazionale e questo pone l’Autorità portuale Augusta-Catania al sesto posto in Italia e al primo in Sicilia, “ma il 72% dei volumi sono dovuti alle raffinerie e agi insediamenti petroliferi e industriali di Augusta, sono traffici che camminano in modo del tutto indipendenti dall’attività programmatica dell’autorità di sistema, sono altre le attività su cui si deve incidere come prodotti tradizionali, container, rinfuse e crociere. Se togliamo questo 72 % ci restano scarsi 7 milioni di prodotti solidi che cambiano le cose perché dal sesto posto su base nazionale si passa al dodicesimo”.

Augusta, porto hub, è ad altissima potenzialità come porto transhipment, ma in questo momento non ce n’è neanche uno, mentre a Catania si movimentano 45 mila tilos l’anno, “un numero assolutamente irrisorio, meglio vanno le cose su ro-ro per Catania anche se di negativo c’è il dato delle crociere. Occorre un cambio di passo netto e significativo, favorito anche dai grandi spazi ad Augusta, bisogna partire da grossi nodi da risolvere”.

5 interventi infrastruttturali importantissimi, due su Augusta e 3 su Catania, “su cui gravano le attenzioni della Corte dei conti e talvolta anche della magistratura penale” non riescono ad essere sbloccati, per un totale di 250 milioni di euro, di cui 100 milioni sono basati su fondi Pon “che rischiano di essere persi se non vengono spesi entro la fine del 2023”; ci sono, inoltre, altri 17 interventi finanziati tra piccoli e grandi per 350 milioni di euro “su cui gravano anche i fondi del Pnrr e quindi con una spendibilità limitata al 2026”.

Spazi sottoutilizzati ad Augusta e a Catania sovrautilizzati e quindi bisogna anche rimettere in ordine le cose e sfruttare al meglio gli spazi e le risorse del demanio, fondamentale sarà ridisegnare i piani regolatori, che risalgono quello di Augusta al 1978 quello di Catania al 1963, “ere geologiche precedenti”.

Fondamentale anche il nuovo piano operativo triennale, fare sinergia con l’interporto di Catania e il nuovo commissario per le Zes, importante anche il tema ferroviario: “sono preoccupato, so che c’è tra i fondi Pnrr anche quello per la realizzazione di una linea ferroviaria che entra nel porto di Augusta, ma non basta avere il binario ferroviario, bisogna avere le merci e i treni sopra e io so bene cosa vuol dire, ho visto quanto sia difficile convincere gli operatori ferroviari ad entrare nei porti quando il traffico langue”.

Un’idea per “cui mi batterò è quella di invertire il tributo che Augusta, in particolare, ha dato all’ambiente: credo che -ha concluso nella sua audizione al Senato- sia arrivato il momento che la rada inverta la tendenza e sia essa stessa un hub portuale per la transizione energetica. Credo che il Governo, i ministeri, le istituzioni se riusciremo a fare squadra non potranno non ammettere l’assoluta e straordinaria importanza di investire risorse per realizzare un polo di eccellenza per le energie green, quali che siano, idrogeno, gas naturale. La realtà di questi giorni ci insegna come sia importane creare energia green. Augusta ha gli spazi e anche il presupposto sociale fondamentale perchè questo possa avvenire”.