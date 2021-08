Augusta, presidente Autorità portuale, pubblicata nuova manifestazione di interesse. Tramonta l’ipotesi Chiovelli

L’ Autorità di Sistema portuale del mare di Sicilia orientale cerca il nuovo presidente e per questo il ministero delle Infrastrutture ha pubblicato una nuova manifestazione di interesse. Sembra così tramontare la nomina a presidente dell’attuale commissario Alberto Chiovelli, funzionario del ministero dei Trasporti – in carica dallo scorso febbraio dopo le dimissioni di Annunziata – indicato nei mesi scorsi dallo stesso ministro dei Trasporti Enrico Giovannini con una decisione, che però aveva, fin da subito, trovato una netta e decisa opposizione da parte dei sindaci di Augusta, Priolo e Melilli e poi anche Catania.

I primi cittadini del triangolo industriale e del porto etneo avevano chiesto ed ottenuto la bocciatura, formale, da parte del presidente della Regione Nello Musumeci, che è arrivata né è stato avviato l’iter parlamentare che prevede il passaggio formale del prescelto alle Camere prima della nomina effettiva. E se pur la mancata intesa da parte del Governo regionale non è vincolante per la nomina del presidente ha portato a una nuova selezione pubblicata un paio di giorni fa sul sito dell’Autorità portuale di Augusta e Catania che riaprirebbe i giochi e gli accordi sullo scacchiere politico regionale ma anche nazionale su una poltrona assai ambita e che fa gola a tanti.

La manifestazioni di interesse per il presidente dell’Adsp, scade il 20 settembre. Gli interessati possono presentare la manifestazione d’interesse tramite l’invio del proprio curriculum vitae, specificando le esperienze e qualificazioni professionali conseguite nei settori dell’economia dei trasporti e portuale. “Il presente avviso – si legge- non ha natura concorsuale ed è pubblicato al solo fine di raccogliere le eventuali manifestazioni di interesse. Al riguardo, si precisa che non è prevista alcuna procedura selettiva, non verrà redatta e pubblicata alcuna graduatoria, né sarà reso pubblico l’elenco di coloro che avranno presentato il proprio curriculum vitae”.

Si tratta della seconda manifestazione di interesse per la ricerca del nuovo presidente pubblicata dal ministero dopo la prima di settembre dell’anno scorso, che non è stata presa in considerazione visto che il ministero, con il predecessore titolare del Pd, Paola De Micheli, ha nominato in extremis del suo mandato un commissario – Alberto Chiovelli – individuandolo tra i suoi funzionari.