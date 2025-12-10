Augusta presente nel Consiglio provinciale, la soddisfazione del sindaco Di Mare

Augusta torna ad avere una rappresentanza diretta nel Consiglio Provinciale del Libero Consorzio Comunale di Siracusa grazie all’ingresso di Marco Niciforo, figura politica stimata e da anni impegnata nella vita amministrativa cittadina. A esprimere piena soddisfazione per la sua elezione è il sindaco Giuseppe Di Mare, che definisce Niciforo “una persona capace, seria e competente”.

Secondo il primo cittadino, l’elezione di Niciforo rappresenta non solo un riconoscimento personale, ma anche un risultato significativo per Augusta, che torna a essere presente ai tavoli provinciali dopo un periodo di assenza. “Niciforo è oggi l’unico augustano tra i rappresentanti provinciali – sottolinea Di Mare – e il suo ingresso è anche frutto del forte consenso ottenuto in Consiglio comunale, dove il suo lavoro è stato sempre apprezzato”.

Il sindaco evidenzia inoltre la piena sintonia tra il nuovo consigliere provinciale e il presidente del Libero Consorzio, Michelangelo Giansiracusa, convinto che questa collaborazione potrà favorire lo sviluppo dell’intero territorio siracusano. “Sono certo – afferma – che Marco porterà un contributo importante ai lavori dell’Ente, con la serietà e il senso di responsabilità che lo contraddistinguono”.

Per l’Amministrazione comunale, la presenza di un augustano all’interno del Consiglio provinciale è un valore aggiunto in termini di dialogo istituzionale e capacità di incidere sulle scelte che riguardano la città. “Avere un nostro rappresentante – conclude Di Mare – ci permetterà di sostenere con maggiore efficacia le esigenze di Augusta”.

L’elezione di Niciforo segna dunque un passaggio rilevante per la comunità augustana, che torna ad avere un ruolo diretto nei processi decisionali provinciali.