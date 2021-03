Augusta, presente e futuro dei lavoratori della raffineria Sonatrach, l’Ugl incontra i vertici dello stabilimento

Si è parlato delle azioni intraprese per superare il momento di difficoltà del comparto della raffinazione e delle prospettive di ripresa per l’azienda all’incontro tra l’Ugl di Siracusa e i vertici della Sonatrach che si è svolto ieri all’interno della raffineria di contrada Marcellino.

Lo fa sapere, in una nota, il sindacato che con il segretario provinciale Antonio Galioto e il segretario dei Chimici Peppino Furci ha incontrato il direttore dello stabilimento Rosario Pistorio e il responsabile delle Risorse umane, Vittorio Desiati ritenendosi soddisfatto delle “notizie apprese riguardo alle azioni messe in campo dalla società per superare il momento di difficoltà che attanaglia il comparto della raffinazione da ormai più di un anno, azioni volte a superare il periodo di crisi e gettare le basi per una ripresa che, si spera, possa avvenire già nella seconda parte dell’anno. L’Azienda – prosegue l’Ugl- ritiene importante la sensibilizzazione del mondo politico e sindacale perché si possano creare opportunità per una ripresa duratura e sostenibile, nell’interesse di tutto il territorio su quale insiste l’attività produttiva”.

I due sindacalisti sottolineano in maniera positiva anche il fatto che Sonatrach, nonostante gli effetti negativi dei mercati dovuti alla pandemia, in questi mesi non “ha fatto ricorso all’ utilizzo della cassa integrazione ed, anzi, ha portato avanti un programma di ricambio generazionale a seguito dei pensionamenti avvenuti nel periodo” e si dichiarano disponibili ad una collaborazione con l’azienda per cercare soluzioni che “guardino all’interesse collettivo per la tutela del lavoro della sicurezza e la salute, mostrando la nostra disponibilità a futuri incontri”