Augusta, presentato il Corso di formazione al volontariato in ecologia

Sabato 11 ottobre, a Palazzo di città, Nuova acropoli Augusta ha presentato il Corso di formazione al volontariato in ecologia,.

Dopo i saluti istituzionali del vicesindaco Biagio Tribulato e dell’Assessore Salvatore Serra, è intervenuta la professoressa Jessica Divenuta, presidente dell’Associazione Italia Nostra: “è quanto mai urgente la necessità di intervenire attivamente con una giusta educazione ambientale per creare un legame affettivo con il territorio che ci circonda. “Insostenibilità” è il grido che sta mandando il Pianeta a ognuno di noi; dobbiamo necessariamente prendere coscienza che non è la Terra che appartiene all’uomo ma è l’uomo che appartiene alla Terra ed è pertanto nostra responsabilità la sua cura e salvaguardia.”

A seguire l’intervento della presidentessa di Nuova Acropoli Augusta, dott.ssa Rosaria Borzì che ha evidenziato il profondo legame che da sempre esiste tra la Filosofia Attiva e l’Ecologia: – “E’ fondamentale iniziare un percorso di formazione al volontariato in ecologia per superare la visione separatistica tra Uomo e Natura e risvegliare in ognuno di noi la consapevolezza che il miglioramento che vogliamo vedere nel mondo deve partire necessariamente dal miglioramento personale”. Partecipata la risposta dei numerosi intervenuti all’evento che hanno mostrato grande interesse alle tematiche trattate. Nuova Acropoli ha rinnovato l’invito ad iscriversi al corso che si aprirà gratuitamente, mercoledì 15 ottobre alle ore 19 presso la sede associativa di viale Italia n 262.