Augusta, presentato al Megara il nuovo liceo “Artistico design, Arte dell’arredamento e del legno”

Si chiamerà liceo “Artistico design, Arte dell’arredamento e del legno” il nuovo corso serale di liceo artistico di II livello che verrà attivato al liceo Megara nel prossimo anno scolastico a seguito di assegnazione con un decreto assessoriale regionale dello scorso 16 gennaio all’istituto superiore della Cittadella degli studi.

Il nuovo corso indirizzato agli adulti è stato presentato nei giorni scorsi dal dirigente scolastico del Renato Santoro che ha illustrato, nella sede dell’istituto, le finalità del nuovo indirizzo che sarà unico nella provincia, presenti il sindaco Giuseppe Di Mare, l’assessore alla Politiche sociali Biagio Tribulato, i presidenti e delegati dei club services cittadini Kiwanis, Inner Wheel, Lions, Rotary, Fidapa e dell’Unitre e dell’Unuci, dei responsabili delle associazioni di supporto alle famiglie e alla disabilità.

“L’individuazione di un nuovo corso di II livello o serale nella città di Augusta – ha detto Santoro- è indirizzata ai bisogni degli adulti di diversa età e tipologia che, per vari motivi, non hanno potuto completare il loro corso di studi o che desiderano o necessitano di acquisire nuove competenze per ampliare il loro bagaglio anche a scopi professionali ”. Il corso di secondo livello di liceo Artistico Design, Arte dell’arredamento e del legno si caratterizza, quindi, come un’offerta formativa di valenza in un territorio in cui è decisivo l’apporto della scuola a causa dell’alta incidenza del fenomeno della dispersione.

Dopo la presentazione dei destinatari, degli obiettivi, delle modalità del corso che si caratterizzerà per la flessibilità della didattica in considerazione dei diversi bisogni degli utenti, secondo le linee guida ministeriali per l’istruzione degli adulti, Santoro ha sottolineato l’importanza della sinergia tra gli attori istituzionali e sociali.