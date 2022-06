Augusta, presentato al Comune “Clima”, il video del liceo classico Megara sull’emergenza ambientale

Ha partecipato, con un ottimo piazzamento, al concorso indetto dall’associazione italiana di cultura classica “Kinehellenikà”. Parole greche in movimento”, in occasione delle celebrazioni della Giornata mondiale della lingua greca, “Clima”, il video realizzato dagli alunni della II B del liceo classico Megara, coordinati dalla docente Zaira Lipari e presentato ieri pomeriggio, nel salone di rappresentanza del palazzo di città.

A spiegare come fondamentale sia stato lavorare in gruppo, dividendo compiti e incarichi, è stata Laura Saraceno, in rappresentanza della classe che ha anche sottolineato come la scelta sia ricaduta sulla parola “clima” per sottolineare la forte competenza dei greci in ambito scientifico e per legare il proprio elaborato multimediale a un tema di così pressante attualità. Infatti le immagini spiegano che i greci col termine clima indicavano la curvatura di una sezione della superficie terrestre e la distanza dall’equatore, ovvero l’odierna latitudine. In seguito la parola è stata utilizzata per definire le condizioni metereologiche di un luogo che sono determinate, appunto, principalmente dalla latitudine. La spiegazione etimologica ha dato il via alla riflessione sull’emergenza climatica e sulle terribili immagini della grave alluvione di cui è stata vittima Augusta l’autunno scorso.

Presenti l’assessore alla Pubblica istruzione Ombretta Tringali e il vice presidente del consiglio comunale Biagio Tribulato, ex alunno del liceo classico, che hanno elogiato i ragazzi per la sensibilità dimostrata verso i temi legati all’emergenza climatica. La docente Jessica Di Venuta, referente per la salute e l’ambiente e nelle veci del dirigente scolastico Renato Santoro, occupato in impegni istituzionali, ha tenuto a sottolineare come da sempre il liceo Megara promuova iniziative volte a porre l’accento sulle tematiche ambientali, che toccano da vicino l’animo dei giovani studenti. L’insegnante Giusy Pugliares, referente dell’indirizzo classico del Megara, ha evidenziato la grande attualità della lingua greca e di quella latina, che, con naturalezza, utilizziamo tutti i giorni e ha ricordato tutte le numerose attività, legate allo studio di queste, certamina e concorsi, a cui gli studenti del Megara partecipano sempre con ottimi risultati.

Sono intervenute anche le colleghe Gabriella Fassari e Gabriella Lombardo che, in sinergia con i loro studenti della I e della II A classico, hanno illustrato i propri lavori presentati allo stesso concorso, per promuovere la modernità e la ricchezza lessicale della lingua greca.

Dopo la proiezione, il sindaco nel complimentarsi per il lavoro svolto, ha ricordato ai ragazzi e a tutti i presenti che, se vogliamo salvare il nostro pianeta sofferente, ognuno di noi è chiamato a fare la sua parte, nel suo piccolo e quotidianamente, con comportamenti semplici, ma di grande valore, perchè tutelano e rispettano la nostra splendida terra, che ci è stata donata come casa da proteggere e curare.