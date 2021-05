Augusta, prescrizioni serbatoi: il Tar accoglie la richiesta di sospensiva di Sonatrach

La seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale di Catania ha accolto la richiesta di sospensiva del ricorso presentato da Sonatrach raffineria italiana contro il ministero della Transizione ecologica, la commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale e l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale con cui la società ha chiesto l’annullamento del decreto ministeriale dell’8 gennaio 2021 “Riesame del decreto del ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 158 dell’8 maggio 2018 di autorizzazione integrata ambientale (Aia) per l’esercizio della raffineria” e relativi allegati e, in particolare, del parere istruttorio conclusivo del riesame dell’Aia e della prescrizione 46 dell’allegato parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione istruttoria Aia-Ipcc e del relativo piano di monitoraggio e controllo reso da Ispra e di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso, compreso il verbale della Conferenza dei servizi del 14 dicembre 2020.

I giudici della Camera di consiglio del 12 maggio scorso, presieduta da Francesco Brugaletta e composta dai consiglieri Agnese Anna Barone e Diego Spampinato hanno fissato alla prima udienza del mese di gennaio 2022 la trattazione del merito del ricorso patrocinato dagli avvocati Antonella Capria, Felice Alberto Giuffrè, Elisabetta Gardini, Edward Ruggeri.

In particolare la sospensione cautelare chiesta e ottenuta riguarda il parere istruttorio conclusivo allegato al decreto ministeriale dell’8 gennaio 2021 limitatamente ad alcune parti che impongono alla ricorrente “di concludere gli interventi sui serbatoi, a cui si applica la prescrizione del decreto ministeriale 158/2018, entro il 31 luglio 2021, di completare l’adeguamento, nei termini indicati dalla prescrizione, di almeno otto serbatoi nel corso di ciascun anno solare (prescrizione, relativamente ai serbatoi della raffineria a fondo singolo o non dotati di sistemi fissi di rilevazione della perdita di contenimento superiori), di effettuare l’ispezione interna con una frequenza non superiore a dieci anni, di assoggettare a verifiche di controllo con emissione acustica almeno ogni tre anni i serbatoi di cui alla prescrizione”.

Nell’ordinanza si legge che “considerato che le censure sollevate vadano affrontate adeguatamente nella sede di merito sia per il carattere delle stesse, sia per il rilievo delle questioni sottese” si è ritenuto “nel bilanciamento dei contrapposti interessi di poter accogliere la domanda cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito, ferma restando l’esecutività dell’impugnato decreto e del presupposto parere istruttorio”.

I giudici etnei osservano che “dalla documentazione in atti emerge che il complessivo adeguamento già oggetto della prescrizione 46 riguarda 171 serbatori su un totale di 287 presenti nell’impianto; dei predetti 171 serbatoi, 82 risultano già “adeguati”, mentre i rimanenti 89 elencati del parere istruttorio allegato al decreto impugnato sono quelli cui si applica l’adeguamento alla prescrizione; la prescrizione sub b (che prescrive l’adeguamento dei serbatoi entro il 31 luglio 2021) che potrebbe, prima facie, apparire inadeguata e sembrerebbe imporre un termine eccessivamente restrittivo laddove – come sostenuto da parte ricorrente – interesserebbe 86 serbatoi, va letta unitamente alle altre prescrizioni del decreto impugnato”. “E’ ragionevole ritenere, quindi, che il termine del 31 luglio 2021 si riferisca ad un limitato numero di serbatoi per i quali il precedente gestore aveva già predisposto il cronoprogramma di adeguamento nel triennio 2019-2021” .

Si sono costituiti in giudizio i ministeri della Transizione ecologica, dell’Interno, del Lavoro e delle Politiche Sociali, i Comuni di Augusta e Melilli.