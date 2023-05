Augusta, preparativi per il primo memorial Peppe Armenio. La finale il giorno del suo compleanno

Si concluderà il prossimo 7 giugno, giorno di compleanno per Peppe Armenio che avrebbe compiuto 20 anni, il primo memorial di calcio a 5 dedicato al giovane tragicamente scomparso il 6 agosto dell’anno scorso in un incidente stradale sull’autostrada per Catania insieme a Gabriel Fazio, di 21 anni, che viaggiavano a bordo di una Bmw guidata da un trentenne. L’evento sportivo avrà inizio mercoledì 31 aprile e si svolgerà nella prima settimana di giugno nell’impianto sportivo del Megarello dove si alterneranno le varie squadre di calcio a 5 che in questi giorni si stanno iscrivendo.

Ad organizzarlo i ragazzi del “Ruiz”, gli amici storici di Peppe che hanno coinvolto la famiglia Armenio. “Come dire di no ad un invito del genere- ha detto Pietro, papà del giovane- la settimana si concluderà il 7 giugno con le finali e le premiazioni che avverranno proprio nel giorno del compleanno di Giuseppe. I ragazzi hanno voluto scegliere questa data piuttosto che quella del triste anniversario dell’incidente, è un pensiero nobile voler ricordare così ed un gesto importante”.

Al torneo, che è in fase di preparazione si sta invitando qualche nome di spicco del calcio a 5, qualche giocatore della nazionale e sono stati già avviati i primi contatti. È stato aperto a tutte le squadre di Siracusa e Catania di calcio a 5, ci sarà anche qualche squadra amatoriale, le iscrizioni sono libere.

“Lo spirito organizzativo del torneo è quello di far capire a tanti ragazzi che lo sport è importante, ti porta a scaricare tante piccole tensioni, a vivere la vita in un altro modo, a dedicarti a tante cose. Lo sport è motivo di aggregazione, si fanno amicizie che restano per la vita, fare una vita sana come faceva mio figlio è importante”– ha concluso papà Pietro che è anche allenatore del Megara di calcio a 5 dove giocava anche il diciannovenne.

Il torneo segue alla prima iniziativa di calcio amatoriale di beneficenza “Oxford vs Cambridge” organizzata lo scorso 24 dicembre da Angelo Pasqua per ricordare Peppe Armenio.