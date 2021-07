Augusta, “Premio Rina Gulino”, i vincitori del concorso dedicato all’ex insegnante di Lettere

“Come cogli l’attimo fuggente della tua esistenza con i timori del Covid 19, cosa desideri per la tua vita futura e cosa speri per il dopo pandemia”?. È stato questo il tema scelto quest’anno per il “Premio Rina Gulino”, il concorso intitolato all’insegnante di Lettere del terzo istituto comprensivo “Salvatore Todaro” scomparsa qualche anno fa e promosso dall’omonima associazione creata dai figli Massimo, Alessandro, Vittoria e Mariangela Scuderi. Il concorso, che l’anno scorso non è stato bandito per via della pandemia e quest’anno ha accorpato due edizioni, l’ottava e la nona, è stato rivolto agli alunni delle medie dei quattro istituti comprensivi di Augusta ed è giunto al termine con la valutazione degli elaborati degli alunni da parte di un’apposita commissione.

Quest’anno, inoltre, sempre a causa della pandemia non è stato possibile organizzare una premiazione dal vivo, come già negli anni scorsi, ma solo online presentata dal maggiore dei figli della docente, Massimiliano Scuderi che ha premiato i vincitori.

Per la categoria “Happy TV” per video ha vinto la seconda A del terzo istituto comprensivo “Salvatore Todaro”. Per la categoria “Apf- Augusta Photo Freelance” per disegni e fotografie prima si è classificata Giulia Grasso, della prima D del quarto comprensivo “Domenico Costa”, seguita dalla seconda Sofia Cardiadella seconda B del secondo comprensivo “Orso Mario Corbino”, terza Sveva Sanfilippo (terza B) e quarta Anna Cardia (seconda D) del Corbino.

La categoria “Artemusa” per poesia è stata vinta da Gabriele Caramagnodella terza D del Costa e Anastasia Amara, prima A del terzo comprensivo Todaro, la “Cireneo” per i valori religiosi Martina Tessariol della seconda B del primo comprensivo “Principe di Napoli”.

Temi ed elaborati i vincitori del premio: per la categoria prima media Sara Blandino e Annarita Argento, della prima E del Principe di Napoli, per la seconda mediaAlberta Cipriani, Martina Tessariol e Beatrice Sicari della seconda B del Principe di Napoli, per la terza media Elisabetta Spagnolo, Gaia Grasso, Francesco Romano ed Ettore Amore della terza A del Corbino.