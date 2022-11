Augusta, premio regionale “Giuseppe Bellafiore” di Italia nostra all’ex sovrintendente Aprile

Quando era sovrintendente ai Beni culturali ed ambientali di Siracusa ha salvato, insieme all’associazione, dalla cementificazione le saline del Mulinello, che si trovano attorno al porto commerciale e che rientravano in un progetto di ampliamento dei piazzali dello scalo commerciale. Questa la motivazione del conferimento all’architetto Irene Antonella Aprile del premio regionale “Giuseppe Bellafiore” di Italia Nostra da parte dell’associazione, che si occupa della tutela e della conservazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali.

La cerimonia di consegna del premio – istituito nel 2015, destinato a personalità che si sono particolarmente distinte nella tutela del Patrimonio culturale e ambientale della Sicilia e nell’impegno per la sua conoscenza e divulgazione, con ricerche, pubblicazioni, filmati, attività educative e formative e approvato dal consiglio regionale Italia nostra della Sicilia – si è svolto nei giorni scorsi a “Città della notte” a cura della sezione locale presieduta ad Augusta da Jessica Di Venuta, alla presenza di Liliana Gissara, consigliere nazionale di Italia Nostra e Giuseppe Immè, vicepresidente regionale di Italia Nostra Sicilia che ha letto un messaggio del presidente Leandro Iannì e ha ricordato che Italia nostra la più antica associazione culturale e ambientalista italiane.

Presenti alla cerimonia anche Giuseppe Schermi, socio-meritevole della sezione di Augusta ed ex consigliere comunale e Salvatore Cartarasa, rappresentante del consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale

“Il mio incontro con Jessica è stato in un momento complicato, difficile ma bello. Abbiamo lottato ma ce l’abbiamo fatta, abbiamo cercato di salvare le saline, ma questo non vuole dire non voler dare seguito allo sviluppo del territorio, però non si può pensare di alterare un ambiente, un paesaggio solo ed esclusivamente perchè si hanno dei finanziamenti e bisogna spenderli. Qui i finanziamenti devono arrivare, ma in quell’occasione vedevamo che non erano ben spesi per il territorio”– ha dichiarato Aprile

“Italia nostra non vuole bloccare lo sviluppo di un territorio ma puntare sullo sviluppo sostenibile che è una forma di sviluppo inesauribile. Augusta ha la materia prima, può avere un futuro migliore, è malata ma noi tutti ne siamo la cura” – ha detto Di Venuta.

Durante la serata è stato illustrato il progetto dell’associazione “Augusta, le arti e i mestieri della marineria” del 2018 che hanno previsto una stesura del libro tutt’ora in corso, l’acquisto di un’imbarcazione Jupiter per effettuare visite guidate lungo le coste della città, un primo restauro conservativo di una vecchia massarola portato avanti con un progetto di alternanza scuole lavoro e gli studenti della quarta A Informatica, Elettronica e Meccanica dell’istituto superiore Ruiz e un film, che racconta alla vita di Emanuele Fazio, uno degli ultimi maestri d’ascia venuto a mancare un paio di anni fa.