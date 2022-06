Augusta, premio nazionale “Pandolfo Roscioli” sul turismo: vince una studentessa del Ruiz

Primo posto alla XVIII edizione del premio “Pandolfo Roscioli”, per il Ruiz che ha gareggiato e vinto con la studentessa Marta Lapidoro, della 5AT del settore Economico indirizzo Turismo. Promosso dall’ associazione internazionale dei Cavalieri del turismo con la collaborazione e il patrocinio del ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, il premio è intitolato a Michele Pandolfo e Livio Roscioli, fondatore dell’Aict e presidente dell’Enit il primo, noto albergatore romano con incarichi prestigiosi nelle Istituzioni turistiche del nostro paese il secondo ed è rivolto agli studenti delle quinte degli istituti tecnici a indirizzo turistico e degli istituti professionali per i servizi commerciali e turistici. Punta ad offrire loro una formazione specializzata nel campo del turismo, grazie ad uno stage in hotel a 5 stelle che la vincitrice effettuerà per due mesi all’ “Rg Naxos hotel” di Giardini Naxos.

A valutarla è stata una giuria composta da un rappresentante del Miur, Carla Galdino, e da esponenti dell’Aict Marina Delli Colli, Aldo Linguiti, Letizia Li Donni e Mariacarla Menaglia che hanno proposto agli studenti la seguente traccia: “Tra gli obiettivi del piano di RiGenerazione scuola si evidenzia l’importanza della conservazione e del rispetto dell’ambiente attraverso azioni per contrastare i cambiamenti climatici, anche responsabilizzando i consumi, molto spesso causa di tali cambiamenti. Il candidato proponga le possibili azioni volte a raggiungere questi obiettivi nel suo territorio, valorizzando così il flusso turistico.”

L’alunna augustana, guidata dalla referente del progetto, Mila Caldarella e dalla docente di Lettere Stefania Anfuso, ha incentrato il suo lavoro sul prezzo altissimo pagato da Augusta, “che ha visto stravolto l’assetto ambientale in nome di un’economia che vuol violentare i luoghi, il paesaggio e il patrimonio naturale” ed ha vinto con la seguente motivazione: “La candidata dopo avere rilevato i dati storici che hanno determinato l’inquinamento dell’ambiente, prospetta, come attraverso un turismo consapevole e sostenibile, possa pervenirsi ad un miglioramento della situazione.” E’ stata premiata, nei giorni scorsi, durante una cerimonia che si è svolta alla sala “Olga” dell’ hotel Universo di Roma.

Grande soddisfazione da parte della comunità scolastica del Ruiz, guidata dalla dirigente Maria Concetta Castorina, per questo prestigioso traguardo conquistato da Marta Lapidoro.