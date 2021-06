Augusta, Premio nazionale “Asimov” 2021, studenti del Ruiz premiati con una menzione d’onore

Otto studenti del Ruiz hanno ricevuto una menzione d’onore per essersi distinti, attraverso una lettura critica e personale delle opere in gara, nella partecipazione al prestigioso “Premio Asimov” edizione 2021, finalizzato alla divulgazione di opere scientifiche. Si tratta di Elisa Caramagno, Gianpaolo Caramagno, Giovanni Coco, Sofia Di Bella, Francesco Di Fazio, Daniele Falsaperla, Elisa Indaco, Fabio Patania, che frequentano la 1QL del Liceo scientifico quadriennale delle Scienze applicate risultati gli studenti più giovani tra i lettori/recensori del premio nazionale, vinto dall’astrofisico e saggista Amedeo Balbi.

Tre di loro, Elisa Indaco, Elisa e Gianpaolo Caramagno hanno rappresentato il Ruiz alla finale regionale del premio che si è svolta alcuni giorni fa in diretta streaming, tutti sono stati poi premiati, nell’aula magna della scuola, da Silvio Cherubini, docente di Fisica sperimentale al dipartimento di Fisica ed astronomia dell’ università di Catania, presidente del corso di laurea in Fisica e referente regionale del “Premio Asimov”, che ha voluto personalmente conoscere i giovanissimi recensori delle opere in gara e dialogare con gli studenti delle tre classi del Quadriennale. Presente all’incontro anche il fisico nucleare, Gaetano Di Bartolo.

Cherubini ha tenuto una conferenza dal titolo “Ad astra per aspera et per ludum”, in cui, all’insegna del dialogo tra letteratura, fisica e scienza, ha raccontato la scienza in maniera semplice e accattivante, suscitando una partecipazione e un coinvolgimento altissimo negli studenti, che sono intervenuti ponendo numerose domande.

Soddisfazione ha espresso la dirigente, Maria Concetta Castorina, che ha sottolineato come a scuola “la didattica sia basata sul dialogo tra discipline e sulla permeabilità tra saperi”, ma anche Valeria Polopoli, referente del progetto e membro della commissione scientifica nazionale del premio. Un momento di particolare commozione è stato il ricordo da parte della dirigente della docente Daniela Averna, prematuramente scomparsa, da sempre promotrice nella nostra scuola del dialogo tra letteratura e scienza, essendo lei stessa astrofisica, scrittrice e poetessa.