Augusta, “Premio internazionale Nassiriya per la pace“ ai motociclisti del “Punishers Lemc Italy“

Hanno ricevuto nei giorni scorsi a Marina di Camerota, in provincia di Salerno il prestigioso “Premio internazionale Nassiriya per la pace“, giunto quest’anno all’ottava edizione i motociclisti del “Punishers Lemc Italy”, un gruppo di appassionati delle due ruote, nato qualche anno fa ad Augusta dopo essere stato costituito negli Usa nel 1999. Promosso dal giornalista Vincenzo Rubano, l’evento oltre a ricordare quel tragico anniversario del 12 novembre 2003, che cade oggi e nel quale un attentato uccise 28 persone tra cui 19 nostri connazionali in Iraq, è stato dedicato all’ambasciatore d’Italia del Congo Luca Attanasio, tragicamente scomparso il 22 febbraio scorso nell’adempimento del proprio dovere e ha voluto premiare quanti si sono distinti nella promozione della pace, nella diffusione della legalità, dell’impegno civile e sociale.

Tante sono state, infatti, in questi anni le iniziative di beneficienza svolte dai biker a favore di chi è meno fortunato, come la staffetta solidale per l’associazione onlus Vanessa che ha toccato numerose sezioni dal Friuli alla Sicilia nel 2018, unitamente al Motogiro Epa solidale per le vittime del terremoto di Norcia/Amatrice, svoltosi quest’anno. A ritirare il premio c’era una delegazione guidata dal fondatore italiano del gruppo, Davide Gemelli, agente di polizia di origini messinesi, che per diversi anni ha prestato servizio al commissariato megarese e che attualmente è vicepresidente nazionale e il presidente nazionale Peppe Cirillo, augustano: “I nostri membri, il nostro club, sin dalla sua nascita in Italia nel 2014 ha rivolto il suo sguardo verso i principi morali che condividono appieno il concetto di legalità, rispetto delle istituzioni, rispetto del prossimo” – ha ricordato Cirillo.

Il premio è arrivato di sorpresa, inorgogliendo non poco il motoclub: “Non ce lo aspettavamo e per noi è davvero un onore oltre che una soddisfazione personale. Essere qui – ha aggiunto – rappresenta un evento epocale, che scrive una delle pagine storiche del motociclismo Law enforcement italiano. Non per questo però esso deve essere visto come un punto di arrivo; mi piace pensare che invece sia un punto di partenza per ambire a risultati sempre più funzionali ad aiutare chi ha bisogno. A nome di tutti credo di non sbagliare dicendo che questo riconoscimento va in primis ai nostri familiari, che quotidianamente supportano la nostra passione, fatta sovente di viaggi, di assenze da casa e, nondimeno da rischi connessi alla strada, ma mi sento di dedicare il Premio Nassiriya ai 28 caduti nell’attentato terroristico del 2003, all’ ambasciatore Luca Attanasio, ucciso il 22 febbraio scorso nella Repubblica democratica del Congo, unitamente alle decine e decine di eroi che – ha concluso- hanno sacrificato la loro vita per il paese. A loro va il nostro più deferente rispetto, a ai loro familiari il più affettuoso pensiero”.