Augusta, premiato al Comune Carlo Lodin, vincitore delle Olimpiadi nazionali di Statistica

Si iscriverà alla facoltà di Ingegneria e non pagherà le tasse al primo anno in quanto eccellenza nazionale, Carlo Lodin, lo studente di 17 anni della IV B del Liceo scientifico Megara, che ha vinto le Olimpiadi nazionali di Statistica e per questo stamattina è stato “premiato” dall’amministrazione comunale che gli ha donato una pergamena e un fermacarte. Il giovane insieme al dirigente scolastico Renato Santoro, ai docenti del Dipartimento di Matematica e Fisica e a un gruppo di alunni è stato ricevuto nel salone di rappresentanza del Municipio dal sindaco Giuseppe Di Mare e dall’assessore alla Pubblica istruzione Ombretta Tringali, che si sono detti compiaciuti del risultato ottenuto che non poteva passare inosservato perché è “importante per chi l’ha conseguito per la scuola ma anche per tutta la città. E’ un risultato che ci deve far capire l’importanza dell’impegno quotidiano, dalla passione e anche delle capire quali sono le proprie attitudini”- ha commentato il sindaco.

“Oggi è un momento vostro, importante, ma soprattutto che fa comunità aggregata”– ha affermato il dirigente scolastico Santoro che oggi ha ricevuto anche i complimenti di un’ispettrice del ministero della Pubblica istruzione e provveditore.

La statistica non si studia come disciplina al liceo ma insieme alla matematica e per partecipare alle Olimpiadi e aiutare i ragazzi ad affrontare al meglio la prova “abbiamo fatto dei corsi il pomeriggio e quest’anno il risultato è stato sorprendente. La gara era online, sostenuta all’indomani che si sono riaperte le scuole e l’organizzazione non è stata facile, ma ci abbiamo creduto fino alla fine”- ha detto Stefania Caramagno, la docente presente insieme ai colleghi Corrado Failla e Anna Daniele

“Erano 20 le domande a risposta multipla sulla statistica a cui rispondere in 40 minuti, ne ha fatte 19 corrette con 5 minuti di anticipo” – ha affermato il vincitore, arrivato anche primo nella gara di fisica d’istituto e che ha ricevuto in dono dalla scuola una calcolatrice grafica.