Augusta premiata come comune virtuoso in protezione civile. Di Mare: “riconoscimento per tutti i volontari”

Il Comune di Augusta si conferma tra le eccellenze nel campo della Protezione Civile, ottenendo un prestigioso riconoscimento in occasione della “Maratona dei Sindaci virtuosi in Protezione Civile”, svoltasi il 24 aprile 2026 al SicilFiera di Misterbianco, nell’ambito della manifestazione internazionale Ecomed.

“Un risultato che premia il lavoro costante portato avanti sul territorio, fondato su prevenzione, organizzazione e capacità di risposta alle emergenze. Un impegno quotidiano che vede coinvolti amministrazione, tecnici e volontari di tutte le associazioni di protezione civile, in una sinergia operativa ormai consolidata – sottolinea il sindaco Giuseppe Di Mare – Questo riconoscimento rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la comunità. È il segno concreto di un lavoro serio e continuo, che mette al centro la sicurezza dei cittadini e la valorizzazione delle competenze presenti sul territorio. Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Marco Arezzi, disaster manager del Comune, a Francesco Di Paola, coordinatore della Protezione Civile, e a Grazia Tringali, vice coordinatrice, per la professionalità e la dedizione dimostrate. Augusta continua a investire in prevenzione e formazione con l’obiettivo di rafforzare sempre di più il sistema di Protezione Civile locale, rendendolo un modello di riferimento”.