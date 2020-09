Augusta, pozzo della villa guasto: slittata ad oggi la riparazione definitiva

E’ slittata ad oggi la riparazione definitiva del pozzo della villa, che è fermo da mercoledì scorso dopo che la pompa si è bruciata. Stamattina la ditta che si occupa della manutenzione insieme agli operai da Comune stava sostituendo il pezzo, calandolo dentro il pozzo e i lavori dovrebbero terminare entro oggi, in modo poi da poter far ripartire nelle ore successive la nuova pompa.

In questi giorni è stato attivato il collegamento con il pozzo privato Tringali per garantire l’erogazione idrica nella maggior parte dell’isola, cosicchè la carenza di acqua, con tutti i disagi per residenti ed esercenti, si è registrata per lo più nella parte alta più vicina alla villa, dove non arriva l’acqua del pozzo.

Anche questa volta pare che quando si è verificato il guasto ci siano stati continui e ravvicinati distacchi di energia elettrica che, secondo quanto hanno sempre riferito l’amministrazione, sarebbero la causa dello stop delle pompe, tant’è che l’Enel proprio in queste settimane sta provvedendo a cambiare la propria linea con i lavori di interramento di cavi che con corso al Granatello e che hanno già riguardato anche il tratto di via Lavaggi che costeggia la villa comunale.

E’ anche vero però che in passato le pompe si sono bruciate molte volte e da quasi un anno a questa parte il pozzo che alimenta l’Isola non riesce più a pompare acqua limpida a causa delle infiltrazioni di argilla e nonostante il cambio della camicia dei mesi scorsi. Per questo si attende il nuovo pozzo già previsto dall’amministrazione comunale poco distante dall’attuale