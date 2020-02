Augusta, pozzo della villa fermo. Il sindaco Di Pietro e l’assessore Suppo: “E’ stato manomesso”

“E’ stato manomesso, probabilmente nella notte tra il 18 e il 19 febbraio il pozzo della villa, trovato spento mercoledì mattina”. La denuncia arriva dal sindaco Cettina Di Pietro e dall’assessore ai Lavori pubblici Roberta Suppo che questa mattina hanno tenuto una conferenza stampa al Comune sulla vicenda idrica, in cui hanno anche annunciato che intendono realizzare un secondo pozzo. “Quando alle 7 del mattino dello scorso 19 febbraio i tecnici del Comune sono andati a controllare il pozzo, dopo una segnalazione, lo hanno trovato spento – ha spiegato il sindaco– Abbiamo subito chiamato l’Enel per capire se l’interruzione fosse legata ad un distacco di energia elettrica ma ci è stato riferito che non c’era stato nessun distacco, pertanto verosimilmente si tratta di manomissione. E’ un fatto gravissimo che naturalmente già ieri abbiamo denunciato alla polizia, questa volta non è stata colpa nostra. Se questo è il clima che si sta profilando per la campagna elettorale sono preoccupata. Se vogliono fare un torto a noi lo fanno invece a tutti i cittadini dell’intero centro storico”.

Non ci sarebbero segni di effrazione al pozzo, che si trova nell’ala est della villa comunale, ed è circondato da una recinzione chiusa con un lucchetto. Oltre alla denuncia il Comune ha già cambiato tutte le chiavi, comprese quelle del del quadro elettrico e ha comunque attivato un sistema che avvisa un operatore ogni qual volta si verifica un distacco di energia elettrica in modo da poter intervenire tempestivamente.

I due amministratori hanno, inoltre, annunciato un nuovo pozzo non perché la nuova camicia installata a fine dicembre non funzioni, ma perchè le incognite dell’attuale sono tante e dalle relazioni dell’Asp e da una tecnica del direttore dei lavori che ha fatto il progetto è emersa l’ assoluta necessità di farne un altro nuovo. Il progetto è in fase di ultimazione, il sito approssimativamente è stato individuato sempre ai giardini pubblici, le indagini sono state commissionate e si stanno verificando se ci siano presupposti per fare una somma urgenza o se agire con in via ordinaria, il costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 700.000 euro. “Visto che siamo a fine mandato – ha proseguito Di Pietro- avrei potuto pensare di lasciare il problema e la patata bollente a chi verrà dopo di me o anche al mio secondo mandato, ma a me interessa risolvere il problema per i cittadini e ci stiamo muovendo da subito. Qualcun altro al posto mio sarebbe a far campagna elettorale ma noi non ragioniamo in questo modo”.

A questa opzione non si poteva pensare prima per le tante incognite sullo stato del pozzo, costruito nel 1993 con un’ordinanza sindacale di somma urgenza come pozzo di servizio, quando quello che dista 4 metri è diventato inutilizzabile. “Nella documentazione non c’è nè al Comune né al Genio civile un progetto sul pozzo e questo aumenta – hanno spiegato- la difficoltà quando si deve fare una manutenzione perché non si hanno tutte le informazioni necessarie su come è stato fatto. Non è stato possibile capire in maniera esaustiva cosa c’è in profondità, sappiamo che una pompa è crollata durante la gestione comunale e si trova nella parte più bassa, pare lo stesso sia accaduto con la Sai 8”. La nuova camicia si è così bloccata e 178 metri e quello che c’è sotto fino alla profondità presunta di 350 metri, anche se la video ispezione il Comune è arrivata a 250, non è ben conosciuto.

“L‘acqua torbida perchè argillosa non consentiva di vedere bene, le prime segnalazioni di torbidità risalgono al 2009 in questi anni l’argilla si è andata a depositare nel fondo. Da allora non è stato fatto nulla prima di noi – hanno aggiunto il sindaco e l’ assessore- una volta rimesso in moto il pozzo con la camicia nuova bisognava fare i lavaggi con la pompa stessa, avremmo dovuto lasciare il pozzo senza acqua diretta per un mese, la scelta è stato di fare il lavaggio per un paio di giorni, immettere l’acqua dopo ave verificato la potabilità e l’acqua torbida è uscita causa del distacco di energia elettrica. Adesso è limpida, ad oggi c’è stata solo una segnalazione di acqua torbida al Comune, è inutile scrivere su Facebook. Invito ancora una volta i cittadini che hanno problemi a segnalare al Comune altrimenti non ci consentono di intervenire”

I due amministratori sono stati invitati a presenziare domami mattina alle 9,30 al sit-in in programma in piazza Duomo promosso dallo stesso giovane che lo aveva organizzato mesi fa, Manuel Mangano. “Sono trascorsi ormai quasi quattro mesi da quando si sono manifestati i primi disagi in città e nonostante la revoca da parte del sindaco dell’ordinanza del 25 ottobre 2019 che vietava la potabilità dell’acqua, la situazione rimane preoccupante. I cittadini continuano ad avere acqua torbida o persino ad avere i rubinetti a secco e la poca chiarezza da parte dei nostri amministratori genera notevole preoccupazione tra gli augustani. Ci auguriamo che i nostri amministratori possano cogliere questa manifestazione come un modo per tornare a dialogare in piazza con i cittadini, nella speranza che il problema possa essere risolto nel più breve tempo possibile”.

di Cettina Saraceno