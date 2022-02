Augusta, potenziare la raccolta differenziata con eco-isole da finanziare con il Pnrr

Punta da incentivare la riduzione della produzione dei rifiuti, a separarli meglio, attivando un controllo specifico sui conferimenti e, al contempo, ad aumentare la soglia percentuale di differenziata, il progetto approvato dal Comune e che parteciperà ad un bando per finanziamento nell’ambito del Pnrr. Lo fanno sapere gli assessori alla Transizione ecologica, Concetto Cannavà e all’Innovazione tecnologica e al Pnrr Rosario Sicari che hanno deliberato in giunta la partecipazione del Comune ad un bando per un’ operazione pilota nel territorio, dell’ importo di circa un milione di euro da finanziare con il Piano nazionale di ripresa e resilienza e che riguarda la tracciabilità dei conferimenti dei rifiuti, la gestione e verifica dei dati attraverso un software e l’ attivazione di un dialogo diretto con le utenze.

“E’ previsto l’ impiego di eco-isole meccanizzate con tecnologie avanzate per il potenziamento e la gestione dei rifiuti, vetro, plastica, carta e umido – aggiungono i due assessori- oltre a prevedere eco-isole per piccoli Raee e bottiglie di plastica, alluminio nonché regolare il conferimento dei rifiuti indifferenziati con dispositivi di controllo sui contenitori, e avviare una tariffazione puntuale. Il tutto sarà di facile fruizione per l’ utenza, che munita di un apposito badge personale al bisogno sarà riconosciuto e abilitato al conferimento attraverso lo sblocco e apertura automatica del cassonetto”.