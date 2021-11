Augusta, potenziare il Centro per la cura della sclerosi multipla dell’ospedale Muscatello in Unità operativa

“Creare un’unità operativa di sclerosi multipla ormai indispensabile ad Augusta, dove, in questo momento, quasi mille pazienti affetti anche da altre malattie demielinizzanti sono seguiti da un Centro che, dopo i Policlinici di Catania e di Palermo, è il terzo in Sicilia per numero di assistiti e tra i primi trenta in Italia”. Lo dice Mario Bonomo, coordinatore provinciale del Movimento Nuova autonomia che ritiene necessario potenziare ancora di più l’assistenza ai pazienti affetti da sclerosi multipla, che sono purtroppo sempre più numerosi e che necessitano, quindi, di poter contare su strutture presenti sul territorio in maniera davvero programmata.

“Peraltro il centro di sclerosi multipla di Augusta – aggiunge- dal 2014 è autorizzato alla somministrazione di farmaci di assoluta avanguardia, essendo stato riconosciuto dalla Regione come unico spoke in possesso dei requisiti di competenze professionali e strutturali indispensabili per questo particolare tipo di trattamenti, che sono particolarmente complessi. Solo così si potrà garantire una tempestiva somministrazione delle terapie”.

La validità del servizio prestato all’ospedale Muscatello dalla struttura, creata all’interno del reparto di Neurologia, ha fatto sì che in pochissimi anni il numero dei pazienti che si curano qui sia più che decuplicato e secondo l’esponente politico si dovrebbe anche verificare, “in maniera scientifica e senza generare allarmismi prematuri, anche il motivo di una così rilevante crescita di malati di sclerosi multipla in un’area ad elevato rischio industriale”.

Quello che più urge è, dunque, il “riconoscimento del ruolo svolto dal Centro, che, per l’indiscussa rilevanza ormai raggiunta, non può restare subordinato ad altre strutture, senza che la funzionalità delle prestazioni ne possano eventualmente soffrire. – conclude- È venuto il momento, di conseguenza, per venire incontro alle sacrosante esigenze dei pazienti e del territorio, che venga creata una Unità operativa semplice dipartimentale, interamente dedicata alla “Sclerosi multipla e alle malattie infiammatorie del sistema nervoso centrale”, prevedendo il personale in misura adeguata per far fronte in maniera ottimale alle riconosciute esigenze”.