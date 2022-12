Augusta, potenziamento video-sorveglianza, approvato progetto dal Comitato per l’ordine e la sicurezza

Anche il Comune di Augusta – come anche Avola, Floridia, Lentini, Noto, Pachino, Rosolini e Siracusa- potrebbe presto beneficiare dei fondi del Programma operativo complementare (Poc) “Legalità” 2014 – 2020” per l’installazione e/o il potenziamento di sistemi di videosorveglianza. Nei giorni scorsi, dopo l’approvazione dei progetti da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, la Prefettura di Siracusa ha, infatti, trasmesso al ministero dell’Interno le richieste di finanziamento presentate dagli otto Comuni.

Le progettualità rispondono alle finalità dei “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana” – contestualmente sottoscritti dal prefetto Giusi Scaduto e dai sindaci – che mirano a rafforzare il contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, nonché di degrado urbano.

A completamento dell’istruttoria, il prefetto, i vertici delle forze di polizia territoriali, i sindaci di Augusta, Avola, Floridia, Lentini, Noto, Pachino, Rosolini e Siracusa hanno condiviso l’auspicio di una collocazione utile nella graduatoria nazionale che sarà predisposta dal ministero dell’Interno, in quanto “la tecnologia ha dimostrato di essere un eccellente ausilio nell’individuazione degli autori dei reati e un ottimo deterrente per quegli atti di vandalismo in danno del patrimonio pubblico cha abbiamo il dovere di preservare per le generazioni future”.