Augusta, potati gli alberi tra le vie Catania e Saluta, spariscono due gattini. Una volontaria: “Schiacciati dai rami tagliati”

Sabato hanno potato gli alberi nell’area a verde che c’è tra via Catania e via Andrea Saluta, alla Borgata e da allora non si hanno più notizie di due gattini piccoli che vivevano nella zona insieme ad altri mici ed essendo molto piccoli potrebbero pure essere rimasti schiacciati sotto i rami degli alberi che hanno lasciato per terra. È quanto teme una delle volontarie che assiste la piccola colonia felina composta anche da due gatti adulti, di cui una gravida che non si sa se abbia partorito in quell’area e quanti cuccioli abbia dato alla luce che, dunque, potrebbero pure essere a rischio.

“Sabato hanno tagliato gli alberi e hanno lasciato lì a terra tutti i rami tagliati senza preoccuparsi se ci fosse qualche gatto nella zona – lamenta Luana Lauro, una delle volontarie riconosciute dal Comune con il compito di accudire la colonia felina – il giorno dopo un’altra volontaria è andata a portare il cibo, ma all’inizio non ha visto nessuno. Poi sono rispuntati solo i due gatti adulti e la mamma dei piccoli sembrava andare alla ricerca dei piccoli. I micetti, invece, non si sono visti più ed è strano perché di solito stanno sempre lì dove hanno tagliato gli alberi e quando succede qualcosa magari si impauriscono all’inizio, ma poi ricompaiono. Io penso che siano morti sotto i rami”.

Ieri le volontarie hanno affisso dei piccoli cartelli che indicano nella zona la presenza della colonia felina, all’appello mancherebbero anche altri gattini neonati, che “potrebbero trovarsi sotto il fogliame visto che una delle gatte più grandi era gravida e quando il giorno dopo è rispuntata aveva partorito – aggiunge la volontaria che intende dare una segnalazione ai carabinieri- Almeno togliessero tuti i rami che hanno lasciato a terra e che fino a ieri erano ancora lì, in modo anche da poter andare a vedere com’è la situazione. Non è questo il modo di lasciare la piazzetta”.