Augusta, posteggi gratuiti alla villa per operatori commerciali, il Comune pubblica un secondo avviso

Saranno concentrati nel periodo che va dall’1 agosto all’ 8 agosto 2021 altri 50 posteggi commerciali che l’amministrazione intende assegnare all’interno dei Giardini pubblici in concomitanza con gli eventi dell’estate augustana già iniziata. Per questo ha pubblicato un nuovo avviso di manifestazione di interesse per l’assegnazione straordinaria e temporanea di posteggi ad operatori commerciali, dopo quello già pubblicato il mese scorso, come fa sapere l’assessore al Commercio ed Attività produttive Rosario Costa.

Potranno manifestare il loro interesse esclusivamente gli operatori del commercio itinerante su aree pubbliche di prodotti artigianali e di prodotti alimentari tipici, nonché i produttori di opere dell’ingegno. L’occupazione di suolo pubblico sarà in totale esenzione del pagamento del relativo canone, ai sensi della normativa vigente, per l’intero periodo e compatibilmente con le eventuali limitazioni imposte dalle competenti autorità a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Tra i requisiti previsti per la partecipazione degli operatori c’è l’ “inesistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune di Augusta per debiti inerenti il pagamento di canoni o tributi mercatali”, la domanda di partecipazione, che si trova sul sito dell’Ente, potrà essere presentata sia a mano che via Pec entro e non oltre il 26 luglio alle 12. A seguito dell’accertamento dei requisiti, le domande ammesse sono ordinate in graduatoria, sulla base data e dell’ora di arrivo della domanda di partecipazione.

Alla prima manifestazione di interesse per l’assegnazione straordinaria e temporanea ad operatori commerciali di posteggi dentro la villa nel periodo estivo e fino al 12 settembre 2021, pubblicata il mese scorso, hanno risposto in sei che avranno assegnato un posteggio individuato e concordato con la Polizia municipale.