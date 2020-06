Augusta, Poste Italiane consegna mascherine per gli esami di Stato a studenti e docenti

Ci sono anche i tre istituti superiori del Ruiz, dei licei Megara e dell’istituto paritario Guglielmo Marconi tra i 28 istituti scolastici della provincia ad aver iniziato ieri gli esami di stato indossando le mascherine arrivate, anche ad Augusta, con Poste Italiane. I dispositivi di protezione individuale per studenti, ma anche per i docenti impegnati nella maturità dopo l’emergenza covid sono stati consegnati in tempo e per conto della Protezione civile, in Sicilia sono arrivate circa 500 mila mascherine acquistate dalla struttura commissariale per la gestione dell’emergenza covid19.

“Poste italiane, prima della consegna agli studenti, ai docenti e al personale di segreteria – si legge in una nota- ha provveduto, grazie anche a soluzioni altamente tecnologiche, al controllo della conformità delle mascherine e alla verifica del corretto imballaggio ed etichettatura delle confezioni”.