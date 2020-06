Augusta, post-emergenza, ritornano attivi Chirurgia e Medicina del Muscatello, ma con posti letto ridotti

Riapriranno la settimana prossima i due reparti di Chirurgia e Medicina dell’ospedale Muscatello, ma con posti letto ridotti rispettivamente a 6 e 13. A seguito infatti della nuova pianificazione ospedaliera post-emergenziale dell’assessorato regionale alla Salute, e come già annunciato in passato durante una nostra diretta Facebook dal direttore generale dell’Asp Salvatore Ficarra, il nosocomio cittadino non rientra più, in questa fase, nella rete anti-Covid regionale. Per Siracusa rimane attivo come Covid hospital il padiglione nord dell’Ospedale Umberto I di Siracusa con 40 posti letto e 10 di terapia intensiva, lasciando aperta anche la possibilità di riutilizzare l’ospedale di Noto, ma solo in caso di necessità e qualora dovessero esaurirsi i posti letto di Siracusa.

Così i due reparti, che da marzo e aprile sono stati trasformati in Covid center anche se non hanno mai avuto il pieno dei 32 posti eletto ricavati tra la Medicina, al secondo piano e la Chirurgia, che dal primo piano è stata poi trasferita al secondo facendo spostare al primo la Neurologia, potranno tornare funzionali da mercoledì 17 giugno, cosi come disposto ieri dall’Asp di Siracusa e salvo cambiamenti dell’ultima ora. Si sta facendo la sanificazione profonda dei locali, che non ospitano malati non gravi di coronavirus già da quasi due mesi.

Per effetto però delle misure di sicurezza e del distanziamento sociale anche nelle camere di degenza i due reparti perderanno posti letto: 8 la Chirurgia che, in questa fase, rimarrà sempre al secondo piano con soli 6 posti letto attivi a fronte dei 14 precedenti e 7 alla Medicina dove si potranno ricoverare solo 13 malati. Rimane, invece, diviso tra area rossa, per sospetti covid, all’ ingresso centrale e area verde, dedicati a tutti gli altri accessi e ricavata nella parte posteriore, il Pronto soccorso che si trova nel nuovo padiglione.

Ieri sera con un post su Facebok il sindaco Cettina Di Pietro e il senatore Pino Pisani accoglievano con soddisfazione la notizia del ripristino di Chirurgia e Medicina, senza però fare alcun accenno alla riduzione di 15 posti letto in totale.

di Cettina Saraceno