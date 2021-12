Augusta, possibile struttura difensiva spagnola all’Isola scoperta da Marilighea

Potrebbe trattarsi verosimilmente di un’opera di difesa di epoca spagnola, databile tra il 1681 e il 1682, storicamente conosciuta come “Ridotto La Conigliera”, l’antica struttura muraria che si trova sul versante nordorientale dell’isola di Augusta scoperta dall’associazione Marilighea, che nell’aprile di quest’anno ha inviato una dettagliata comunicazione alla Sovrintendenza ai Beni culturali di Siracusa e all’assessorato alla Cultura del Comune di Augusta. Nei giorni scorsi la sezione Beni storico-architettonici della Sovrintendenza ha eseguito un sopralluogo fotografico, per avviare un’indagine storica sull’opera muraria, che si trova in prossimità del tratto di costa denominato “Badiazza”, ha un’estensione di 35 metri circa di lunghezza, “si trova ancora integra e in perfette condizioni statiche, ma costituisce parte della struttura su cui la piscina comunale “Turchio” si fonda.

Lo fa sapere Luca Di Giacomo, presidente dell’associazione che ha inviato negli scorsi giorni alla Sovrintendenza ai Beni culturali di Siracusa una nota in cui manifesta la sua “preoccupazione per i rischi che la testimonianza in oggetto potrebbe correre nella prospettiva degli imminenti lavori di demolizione della ex piscina comunale”. E proprio per i rischi collegabili a questi interventi il 6 dicembre scorso Marilighea ha inviato una comunicazione anche al sindaco e all’assessore ai Lavori pubblici.

“Se le indagini dovessero confermare quest’ipotesi – aggiunge Di Giacomo – ci auguriamo che il progetto di riqualificazione dell’area della piscina “Turchio”, nell’ambito del quale la prevista demolizione rientra, non debba subire alcun rallentamento, ma che possa anzi essere arricchito da questa antica testimonianza appartenente al patrimonio storico della città, tutelandone al contempo l’esistenza. Quest’ultima si andrebbe, infatti, a sommare all’esteso complesso di interventi difensivi di epoca spagnola che cingono l’intera isola di Augusta, corroborate da Torre Avalos, Forte Garsia e Forte Vittoria isolate nel porto, rappresentando nel loro insieme uno scenario esclusivo, nonchè un raro esempio nel panorama dell’architetture erette in Sicilia dagli spagnoli tra XVI e XVII secolo. Una scenario monumentale di siffatta entità, caratterizzando fortemente questa città costituirebbe senz’altro una forte attrattiva per quel turismo a cui si deve finalmente puntare. Ne costituisce prova tangibile lo stupore e l’interesse di quei cittadini condotti lo scorso aprile in un itinerario guidato, organizzato da Marilighea, che – conclude – ha focalizzato sulle architetture difensive secentesche e che ha permesso anche di rivelare la nuova preziosa scoperta”.