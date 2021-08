Augusta, positivi al covid tra dipendenti dell’Anagrafe: chiude l’ufficio del centro storico

Da ieri e fino a venerdì 27 agosto l’ufficio Anagrafe di via San Giuseppe rimarrà chiuso. Lo dispone un’ordinanza sindacale di ieri pomeriggio, che sospende temporaneamente le attività in presenza a causa di alcuni contagiati al Covid, già riscontrati fra il personale dipendente che lavora nell’ufficio del centro storico – in corso altri accertamenti sanitari di cui si attende l’esito – che rendono necessaria una sanificazione più approfondita dei locali, dopo la prima effettuata già ieri.

Si ricorda che per il rilascio di certificati è possibile recarsi anche nelle tabaccherie convenzionate, mentre per “eventuali esigenze improcrastinabili, validamente motivate, ci si può rivolgere al personale dell’ufficio di Stato civile dei Giardini pubblici” – si legge nell’ordinanza.