Augusta, Posidonia oceanica distrutta a Brucoli: associazione ambientalista presenta esposto

Alla Baia di Brucoli, nella zona di via Campolato basso e più vicina alla via Libertà, “stanno strappando e distruggendo la Posidonia oceanica”. Lo denuncia Natura sicula che ha presentato un esposto a Procura, Capitaneria di porto, Soprintendenza di Siracusa, Polizia ambientale di Augusta, Libero consorzio comunale di Siracusa, assessorato regionale al Territorio e Ambiente, Dipartimento Ambiente di Ragusa e Siracusa, perché verifichino il rispetto delle norme che tutelano la Posidonia, e il regolare possesso della concessione e della Valutazione di incidenza (Vinca).

“A seguito dei bassissimi fondali sabbiosi (poche decine di centimetri, in base alle maree) e della scelta di creare un nuovo pontile – dice Fabio Morreale- la Posidonia viene eradicata attraverso il passaggio continuo di un natante a motore, la cui elica tocca, strappa e trita la prateria. Il ripetuto passaggio del natante ha lo scopo di approfondire il fondale per consentire il futuro accesso alle barche. Il cantiere, nel quale non è esposto alcun cartello autorizzativo, dispone anche di qualche mezzo pesante, non è chiaro a quale scopo”.

Secondo l’ambientalista la Vinca, procedimento amministrativo di carattere preventivo, è indispensabile in quanto la Baia di Brucoli si trova all’interno del Sic “Fondali di Brucoli-Agnone, sottoposto a tutela dal decreto dirigenziale del 2019, istituito tra l’altro per proteggere la Posidonia oceanica. Con l’esposto l’associazione chiede di verificare “se il progetto del nuovo pontile può causare impatto negativo significativo sui fattori biotici e abiotici del sito protetto a livello europeo. Va da sé che quanto esposto – prosegue la nota- è in netto contrasto con tutte le norme europee, nazionali e regionali che tutelano la Posidonia oceanica. La prateria di Posidonia oceanica è habitat prioritario, essendo inserito nell’allegato IV della direttiva europea 92/43/Cee, recepita in Italia con il Dpr 357/1997 e smi. Anche quando la pianta marina viene spiaggiata, è habitat protetto, quindi soggetto a salvaguardia, ai sensi della convenzione di Barcellona del 1995, ratificata dall’Italia con la legge 175/99 che include la salvaguardia di altre fanerogame del Mediterraneo quali Zostera noltii e Zostera marina”.