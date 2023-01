Augusta, porto Xifonio nella Port Authority e fondi per investimenti dalle accise petrolifere. Le richieste di Unionports

Inserire il golfo Xifponio nei confini di competenza dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale e reinvestire parte delle accise che lo stato incassa dalla presenza del petrolchimico sul territorio.

Lo chiede Davide Fazio, presidente di Unionports che da un lato dichiara di condividere l’opinione espressa nei giorni scorsi da Mimmo Di Franco , presidente della associazione augustana “Umberto I° circa l’allargamento dei confini portuali da Punta Magnisi a Capo Santa Croce, dall’altro ritiene che una “parte delle accise che lo stato incassa dalla presenza del petrolchimico venga reinvestita sul territorio. Fondi che permetterebbero interventi per la messa in sicurezza della fascia costiera e dei vari porticcioli turistici presenti. Anche noi imprenditori portuali – afferma- riteniamo che le tutele delle infrastrutture potrebbero avere migliore fortuna con interventi come quelli che proponiamo anziché con le sole casse deficitarie del Comune. E vari problemi potrebbero essere risolti, come lo scivolamento della costa di Levante. Interventi possibili solo se anche il golfo Xifonio ricadesse sotto la giurisdizione della Port autority. Da anni si attende il consolidamento della costa come è stato fatto per l’area di Ortigia a Siracusa”.

A nome della sua associazione di operatori portuali Fazio aggiunge di essere disponibile “ad una interlocuzione per questo tipo di impostazione dello sviluppo della portualità ad Augusta e ci attendiamo una chiara presa di posizione del presidente dell’Autorità portuale della Sicilia orientale Francesco Di Sarcina”.