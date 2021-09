Augusta, porto: trasferiti in Turchia 4 relitti della Marina militare

Sono state trasportate fino in Turchia per essere demolite in uno dei cantieri del distretto di Aliaga, le quattro unità della Marina militare recuperate, nei giorni scorsi, dalla zona di Punta Cugno dove erano da tempo affondate in acque poco profonde. Si tratta del sommergibile “Bagnolini”, della nave cisterna porta acqua “Brenta”, del rimorchiatore “Atlante”, già radiate dai registri della Difesa rispettivamente nel 2003, nel 2002 e nel 1991 e di una chiatta da sbarco (Moc). I natanti erano ormai fatiscenti e da tempo si aspettava la loro rimozione. Per consentirne il trasferimento da Punta Cugno alla “Yacht express”, grosso natante specializzato nel trasporto di yacht e imbarcazioni, la Capitaneria di Porto attraverso un’ordinanza ha interdetto alla navigazione la zona interessata.

Si riduce così il “cimitero delle navi” che si trova da decenni nella zona della rada di Punta Cugno, dove oltre ai relitti militari di “Alcione”, “Airone” e al sommergibile “Mocenigo” rimangono ancora da smaltire altri 9 relitti di navi commerciali da tempo in disuso. L’unico relitto, al momento, che ha lasciato il porto è stata, nei mesi scorsi, la “Oruc Reis”, la nave battente bandiera panamense che da quasi 5 anni si trovava abbandonata al pontile consortile. Acquistata tramite il Tribunale da un gruppo di armatori greci che intenderebbe riparlala e riutilizzarla è stata trasferita in un cantiere navale greco del Pireo.