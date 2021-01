Augusta, Porto, Recovey fund e ferrovie: il sindaco di Mare incontra il parlamentare 5 stelle Ficara

Porto e Recovey fund, ma anche infrastrutture ferroviarie. Sono i temi toccati ieri mattina al palazzo municipale durante un incontro tra il sindaco Giuseppe Di Mare e il deputato nazionale del Movimento 5 stelle Paolo Ficara, nel quale il parlamentare siracusano ha sottolineato come Augusta sia la seconda città della provincia e con il suo porto ambisca a diventare uno degli scali commerciali più transitati del Mediterraneo. “Una ambizione a cui i governi regionali e nazionali – ha detto – hanno dato alle volte l’impressione di tarpare le ali. Con il sindaco Di Mare ho avuto modo di riepilogare, invece, gli interventi sbloccati dal governo Conte. Basti pensare al forte investimento per la manutenzione della diga foranea o ai lavori per l’ampliamento delle banchine”.

Interventi tuttavia non sufficienti che hanno spinto Ficara a portare in commissione Trasporti della Camera la questione dei lavori del cosiddetto fiocco ferroviario, ovvero il collegamento dell’area portuale alla rete ferroviaria. “Con il sindaco Di Mare concordiamo sulla necessità di proseguire, dopo il lavoro avviato con l’ex sindaco Di Pietro – ha proseguito il vicepresidente della commissione – le interlocuzioni istituzionali per la realizzazione della variante di tracciato che permetta di eliminare il passaggio a livello che taglia in due la città di Augusta. Un’operazione che ho già sottoposto all’attenzione di Rfi e che, peraltro, permetterebbe di migliorare i tempi di percorrenza della tratta Siracusa-Catania. Un incontro utile, grazie al quale ho potuto riscontrare l’apprezzamento del sindaco Di Mare verso le nostre iniziative. Pur nella logica diversità di vedute politiche, penso sapremo lavorare ancora bene per Augusta come fatto in precedenza con Cettina Di Pietro”.

Il sindaco ha ricordato che l’incontro è scaturito dalla sua richiesta inviata, nei giorni scorsi, al presidente del Consiglio dei ministri, al ministro dei Trasporti, al Presidente della Regione, all’assessore regionale ai Trasporti, al presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, alla deputazione nazionale ed a quella regionale della provincia di Siracusa, di un incontro urgente per discutere l’inserimento del porto di Augusta come porto Hub del Mediterraneo nel Recovery plan. “Di comune accordo si è ribadito il ruolo centrale di Augusta e del suo porto nella fase di progettazione del più grande piano di investimenti per il nostro paese, opportunità che la nostra città non può e non deve perdere. Ringrazio calorosamente Ficara – ha aggiunto Di Mare-per la manifestata disponibilità al dialogo ed al confronto reciproco su tematiche concernenti il nostro territorio, segno di una sempre maggiore cooperazione politica ed istituzionale nell’esclusivo interesse dei concittadini”