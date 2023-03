Augusta, porto, proseguono oggi le operazioni di sbarco dei 375 migranti arrivati con nave militare “Sirio”

Proseguirà oggi con le procedure di identificazione e il trasferimento nei centri di accoglienza disponibili lo sbarco dei 375 migranti arrivati ieri dopo le 18, 30 alla banchina del porto commerciale con la nave della Marina militare “Sirio”. Fanno parte degli oltre 1.300 tratti in salvo in diverse operazioni nel Canale di Sicilia ed erano a bordo di uno dei due barconi intercettati ad oltre 100 miglia al traverso delle coste di Roccella Ionica, in acque Sar italiane. Sono stati tratti in salvo da due motovedette della Guardia Costiera e poi trasferiti a bordo della nave militare che ha fatto rotta allo scalo megarese dove in serata sono scesi a terra. Provengono da Egitto , Bangladesh, Pakistan e sarebbero partiti dalla Libia. Hanno trascorso la notte nella tendostruttura con brandine, bagni chimici e tutto il necessario per la primissima accoglienza allestita da poco all’interno della banchina commerciale, in un’ area demaniale di 1.000 metri quadrati, concessi dall’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale. Si aggiunge all’area di 714 metri quadrati dove si trovano alcuni prefabbricati già impiegati fino ad oggi per lo svolgimento degli adempimenti di competenza della Prefettura, Questura, Usmaf e Asp.

Si è reso necessario individuare quest’area all’interno dello scalo commerciale che per anni in passato, negli anni più caldi dell’operazione “Mare nostrum”, ha ospitato una grossa tendopoli per la prima accoglienza, “in relazione alla particolare pressione migratoria ed agli sbarchi che interessano le coste siracusane” – si legge nella convenzione siglata nelle scorse settimane con validità fino al 31 dicembre 2023 tra il prefetto di Siracusa Giusy Scaduto e il sindaco Giuseppe Di Mare per l’ erogazione dei servizi di prima assistenza ai migranti da accogliere al porto commerciale e con cui il primo cittadino si è dichiarato disponibile ad assicurare adeguato supporto mediante il personale delle locali associazioni di volontariato, mentre rimane a carico della Prefettura di Siracusa l’approvvigionamento dei beni di prima necessità tramite gli operatori economici selezionati.