Augusta, porto, prosegue lo sbarco dei 571 migranti soccorsi dalla nave “Diciotti”

Prosegue oggi lo sbarco al porto commerciale dei migranti arrivati ieri a bordo della nave “Diciotti” della Guardia costiera, tra cui anche il cadavere di un uomo che è stato portato nella camera mortuaria dell’ ospedale in attesa delle disposizioni della magistratura. Dei 571 migranti, soccorsi nei giorni scorsi da tre motovedette della Guardia Costiera di Siracusa, Crotone e Reggio Calabria ieri ne erano scesi a terra la metà e considerata l’ora tarda le operazioni, coordinate dal commissariato di polizia di Augusta e dalla Prefettura, sono state sospese e sono riprese stamattina.

Tra quanti hanno messo piede a terra e sono stati trasferiti a bordo della nave quarantena attraccata vicino alla banchina, ieri una trentina erano i positivi accertati dall’Asp che sta continuando a fare i tamponi anche oggi prima di far sbarcare le persone

Una ventina, fino a ieri, i minori non accompagnati trasferiti in un centro di accoglienza siciliano, due le donne incinte. Discrete le condizioni generali di salute dei migranti soccorsi a 70 miglia a largo di Capo Spartivento, in acque Sar italiane, dalle motovedette della Guardia costiera, e poi trasbordati sulla nave Diciotti, con a bordo personale sanitario Cisom.