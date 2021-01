Augusta, porto e Recovery fund, primo tavolo tecnico al Comune: “serve una cabina di regia corale”

Un momento di confronto importante per ristabilire una linea condivisa, un passaggio costruttivo e sinergico tra amministrazione comunale, Autorità di sistema portuale, operatori portuali e rappresentanze sindacali, Confindustria e Confcommercio per rilanciare il porto di Augusta che rimane escluso da qualunque finanziamento nel Recovery fund. Questo è stato il tavolo tecnico che si è tenuto, l’altra mattina, al Municipio convocato dal sindaco Giuseppe Di Mare e dall’ assessore alle Attività portuali Tania Patania e a cui hanno preso parte il segretario generale dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale, i rappresentanti di Fit- Cisl, Uil, Filt- Cgil, di Confindustria, Confcommercio, delle attività portuali, di Unionports maritime cluster, di Assoporto Augusta, dei Rimorchiatori riuniti e della Corporazione piloti ed il presidente della commissione consiliare Sviluppo economico.

Tutti i partecipanti si sono detti d’accordo sulla necessità di costituire “al di là di ogni sterile localismo e in tempi rapidi una cabina di regia corale in grado di sostenere con forza la vocazione commerciale del porto di Augusta e riporre a livello nazionale l’attenzione sulla rilevanza geostrategica del porto” – si legge in una nota

L’esigenza di mettere attorno ad un tavolo tutti gli attori della portualità augustana e decidere una strategia comune di rilancio dello scalo megarese arriva anche dopo il mancato inserimento del porto nel piano per il Recovery fund che ha portato l’amministrazione comunale ad inviare ai presidenti del Consiglio dei ministri e della Regione, ai ministri dei Trasporti e dell’Ambiente, all’assessore regionale ai ​​​Trasporti e al presidente della Adsp della Sicilia orientale una lettera per sottolineare il proprio disappunto. “Nonostante i copiosi investimenti previsti in altri porti d’Italia e le rassicurazioni politiche ricevute, dalla versione ufficiale approvata dal Consiglio dei ministri il 12 gennaio 2021 non vi è traccia di alcun investimento per il porto di Augusta e le preoccupazioni avanzate hanno trovato compimento”– ha sottolineato l’assessore Patania che a margine del tavolo tecnico ha aggiunto:- “E’ chiaro che se da un lato la storica destinazione petrolifera del porto di Augusta ha consentito di meritare e guadagnare la qualifica di porto core, dall’altro oggi è anche giusto interrogarsi su quali azioni possono essere intraprese in tempi brevi e quale visione di sviluppo abbracciare per i prossimi anni”.

Certamente la Zone economica speciale rappresenta come una grande opportunità per il territorio perché permette di attrarre attività produttive ed industriali nelle aree individuate dal piano strategico regionale, facendo dunque ben sperare su sviluppi occupazionali, “ma l’istituzione della Zes, la pianificazione portuale in essere e, quindi, lo stabilimento di futuri insediamenti produttivi, non potrà completarsi pienamente senza l’attuazione degli interventi di bonifica che leghino il territorio allo spazio portuale e viceversa” – ha concluso Patania