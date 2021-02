Augusta, porto, depurazione, bonifica rada e Megara Hyblaea: i grandi assenti dal Piano per la ripresa e la resilienza

Il porto di Augusta con il suo collegamento ferroviario e le infrastrutture viarie e della zona industriale, la depurazione dei reflui e la bonifica della rada, non dimenticando il sito archeologico di Megara.

Sono questi i temi prioritari che riguardano il territorio megarese, di particolare rilevanza per il rilancio economico della provincia, non considerati nel Piano regionale per la ripresa e la resilienza trasmesso dalla Regione al Governo secondo la Consulta provinciale delle associazioni di categoria della Camera di Commercio del Sud-Est, che li ha inseriti in un’ampia proposta lanciata alla Regione perchè modifichi il piano nell’ambito degli investimenti di finanziamenti con il Next generation Eu “chiamato così perché deve guardare alle future generazioni, ma che rischia di naufragare se concepito con la mentalità di antiche generazioni”- si legge in una nota. – In riferimento al documento che la Regione ha inviato al Governo, siamo costretti a rilevare che le proposte a suo tempo inviate, in successione di tempo, dalle singole associazioni in merito ai progetti di sviluppo del territorio della provincia di Siracusa sono state prese in scarsissima considerazione”.

Ed è proprio la mancata menzione del porto di Augusta che costituisce, per l’ associazione, una grave mancanza anche perché lo scalo megarese è attualmente l’unico della Sicilia orientale ad essere classificato come porto “Core”, “in quanto ha un traffico complessivo maggiore dell’1% del totale Ue e, per la sua natura e la sua collocazione geografica, il miglior candidato ad assumere il ruolo del “Porto hub del Mediterraneo” auspicato nel documento, in quanto collocato nella rotta più breve che dal Canale di Suez conduce le grandi navi container provenienti dall’Asia verso l’Europa”.

Da qui deriva anche l’importanza di realizzare il collegamento veloce tramite ferrovia del porto megarese con la linea ferroviaria Siracusa-Messina, per il quale è già previsto un intervento al di là del piano dove non ci sono neanche interventi infrastrutturali per le aree “ex Asi” (oggi Irsap) della zona industriale che, in vista dell’attivazione delle Zes, potrebbero diventare attrattive per gli investitori e che invece sono carenti di manutenzione come la bretella che conduce al porto commerciale, l’asse di penetrazione di Villasmundo (Melilli e Augusta), l’area di Punta Cugno ed il collegamento stradale con i grandi impianti industriali di Sonatrach e Sasol.

“Proprio in relazione alle aree Zes appare di rilevanza strategica la possibilità di ricomprendere, tra le spese oggetto di agevolazione a valere sul credito d’imposta, anche le opere murarie finalizzate alla manutenzione e/o fabbricazione di opifici produttivi ampliando la dotazione finanziaria dedicata. Alla data odierna infatti l’agevolazione comprende unicamente le spese per macchinari, impianti ed attrezzature (beni strumentali)”-scrive ancora la consulta che non dimentica l’annosa vicenda della bonifica della rada di Augusta: “benché ritenuta di primaria importanza ed oggetto di numerosi studi, proposte e controversie succedutesi nel corso degli ultimi decenni, è ad oggi ancora irrealizzata. L’opportunità delle risorse provenienti dalla Comunità Europea potrebbe essere l’occasione per avviare finalmente un’attività di elevata valenza ambientale, sociale ed economica”.

Mancata bonifica, che fa il paio anche con la mancata depurazione ad Augusta, “l’emblema del fallimento politico sulla depurazione delle acque reflue in provincia di Siracusa”, ancor di più se si pensa che da quasi un decennio sono stati stanziati più di 33 milioni di euro per risolvere l’infrazione comunitaria e si susseguono i commissari per la gestione degli interventi ancora non attuati.

Un’altra grave assenza nel Pnrr è, infine, secondo la consulta il sito archeologico greco di Megara Iblea, che “rappresenta per le sue caratteristiche un “unicum” nel panorama archeologico siciliano, in quanto consente di avere una visione di insieme della originale pianta dell’abitato greco, con le sue strade e gli isolati ben evidenti, e meriterebbe una visibilità ed una fruibilità paragonabile a quelle di altri siti conosciuti a livello internazionale. Auspichiamo –conclude il coordinatore della Consulta, Enzo Rindinella – che sia ancora possibile intervenire sulla proposta per integrare le gravi carenze cha a nostro parere pregiudicano le legittime aspirazioni di sviluppo del nostro territorio, consentendoci di approfittare di quello che è da considerarsi un momento unico in ogni senso. A tal fine ci appelliamo alla ragionevolezza di chi è responsabile di tutelare gli interessi della Sicilia nei confronti del Governo nazionale, perché ci consenta di uscire più forti da questa crisi e di non doverci rammaricare dell’ennesima occasione mancata”.