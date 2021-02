Augusta, porto commerciale, rottami ferrosi considerati rifiuti: sequestrati dalla Capitaneria

I rottami ferrosi accumulati “erano costituiti da rifiuti, e quindi non conformi a quanto riportato nella documentazione di accompagnamento”. Con questa motivazione la Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Augusta ha effettuato ancora un ennesimo sequestro al porto commerciale dove ieri è stata bloccata la spedizione di più di 1.300 tonnellate di “ferro vecchio”, ammonticchiato su due aree la cui estensione complessiva è di circa 1.200 metri quadrati: una si trova in un tratto di banchina pubblica in temporaneo uso ad un operatore portuale l’altra all’interno di un tratto in concessione al medesimo operatore.

I militari della Capitaneria di porto megarese sono intervenuti insieme al personale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, del Libero consorzio comunale di Siracusa e della Dogana di Augusta, che nell’effettuare i controlli hanno riscontrato delle irregolarità tali da comportare il blocco della spedizione e le consequenziali attività di polizia giudiziaria.

I responsabili delle attività di gestione dei rottami sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria.