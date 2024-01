Augusta, porte aperte all’istituto superiore Arangio Ruiz con l’Open day

L’Istituto superiore Gaetano Arangio Ruiz, dopo il successo del primo open day di sabato 16 dicembre, è pronto a riaprire le sue porte per gli studenti delle scuole medie del territorio e per le loro famiglie .

Domani, venerdì 19 gennaio dalle 15 alle 19 la dirigente scolastica, Maria Concetta Castorina, la referente per l’orientamento, Tania Rizzotti, i docenti e gli studenti del Ruiz presenteranno i percorsi formativi e soprattutto le attività laboratoriali che contraddistinguono le quattro articolazioni presenti: l’Istituto tecnico settore Economico, con i due indirizzi di Amministrazione, Finanza e Marketing e Turismo;

l’istituto tecnico settore Tecnologico, che presenta tre diversi indirizzi Informatica e Telecomunicazioni, Meccanica, Meccatronica ed Energia, Elettronica ed Elettrotecnica;

il liceo scientifico delle Scienze applicate; e il liceo scientifico delle Scienze applicate quadriennale.

Un polo educativo, quello del Ruiz, la cui mission è di assicurare una formazione di eccellenza al maggior numero di studenti possibile, grazie ad una pluralità di offerte formative, che si aggiungono all’attività didattica tradizionale, come il percorso di “Biologia con curvatura biomedica”‘ i potenziamenti linguistici, matematici e scientifici che negli anni hanno permesso all‘Istituto di raggiungere alti standard qualitativi.

E proprio in occasione del prossimo Open lab gli studenti delle scuole medie e le loro famiglie potranno conoscere da vicino le attività formative curriculari ed extracurriculari che accompagnano la crescita degli studenti del Ruiz: i tanti progetti Erasmus, che portano gli alunni in giro per l’Europa in modo totalmente gratuito, laboratori scientifici e tecnologi, progetti teatrali e musicali, certificazioni linguistiche, la patente europea ICDL per il computer; il patentino della Robotica e dei droni, le numerose attività sportive pomeridiane, dall’orienteering al Chalistenics, l’introduzione della Robotica educativa come disciplina trasversale.

L‘istituto, infatti, anche quest’anno, il 24 febbraio sarà la sede delle qualificazioni regionali per la Sicilia della First lego league, gara mondiale di robotica e Stem, una competizione che da anni vede tra i protagonisti alle Nazionali proprio i ragazzi del Ruiz.

Insomma tanti sono i motivi per venire a conoscere da vicino la realtà del Ruiz, una istituzione formativa storica che negli ultimi decenni si è rinnovata profondamente, affrontando le sfide di un mondo in continuo cambiamento. Ultimo Open lab venerdì 26 gennaio.