Augusta, Ponte del Rivellino: sempre più insabbiato il canale

A marzo dell’anno scorso era già stato segnalato da Legambiente l’insabbiamento sotto il ponte del Rivellino che adesso si è decisamente aggravato, anche perchè nessuna opera è stata messa in atto dagli enti competenti per migliorare la situazione. Così il tratto di fondale sotto i “ponti di campagna”, che collega il porto megarese al golfo Xifonio, all’ingresso di Augusta, profondo pochi centimetri è quasi del tutto asciutto, ostruito da sedimenti sabbiosi che formano delle basse dune, e consente solo il deflusso di un piccolo rivolo d’acqua, tornando così ad essere il “maremorto” di cui parlava Federico II di Svevia, il fondatore di Augusta che proprio all’ingresso dell’Isola scelse di edificare il suo grande castello, ancora oggi nel degrado.

A marzo del 2021 Legambiente sottolineava come “un deflusso normale, non ostacolato da sedimentazioni ed alghe, migliora lo stato di salute delle acque del porto megarese; viceversa, un deflusso ridotto o inesistente acuisce lo stato di degrado impedendo il ricambio e l’auto-depurazione delle acque. È quindi urgente provvedere con celerità e cautela alla rimozione dei banchi di sabbia per ripristinare il vitale deflusso delle acque prima che con l’arrivo della stagione estiva la situazione peggiori” – scriveva ricordando a tutti gli organi che hanno responsabilità e competenze sul consolidamento e restauro del Ponte spagnolo che il notorio stato di dissesto e degrado della struttura richiede interventi da attuare con la massima urgenza e che non erano ancora state rimosse le macerie semisommerse dello spigolo di levante del Rivellino Quintana crollato nel 2013 (restaurato nel 2015), nè recuperato e consolidato lo spigolo di ponente franato parecchi decenni prima”.