Augusta, polo unico di formazione della Marina militare: inaugurato nella nuova sala conferenza ristrutturata

Con una solenne cerimonia è stato inaugurato ieri mattina il nuovo “Polo unico di formazione avanzata per i tenenti di vascello designati al comando navale” all’interno della sala conferenze rinnovata della Scuola comando navale che è stata intitolata all’ammiraglio Giuseppe Fioravanzo, medaglia d’argento al valor militare.

Presenti autorità civili, militari e religiose tra cui il prefetto Raffaela Moscarella che ha tagliato il nastro, il sindaco Giuseppe Di Mare e l’arcivescovo di Siracusa monsignor Francesco Lomanto che ha benedetto la nuova struttura che si trova alla banchina “Tullio Marcon”, realizzata nel 1955 con una “funzione essenziale per il benessere degli equipaggi e delle loro famiglie– ha sottolineato il comandante della Quarta divisione navale – Forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera contrammiraglio Alberto Tarabotto – Fino alla prima metà degli anni novanta veniva, infatti, regolarmente utilizzata per la messa in scena di spettacoli musicali, teatrali e per la proiezione di pellicole per il personale militare, ma spesso anche a favore della cittadinanza. Con l’attività di recupero e messa in sicurezza dell’ex cine teatro si è voluto restituire alla stazione navale la possibilità di poter ospitare eventi istituzionali, formativi, addestrativi e culturali a favore sia della comunità militare che, ove chiesto, di quella civile- ha aggiunto- rimane un polo di eccellenza per la forza armata di preparazione al comando e rappresenta anche una grande opportunità di confronto anche accademico per il territorio”.

I tenenti di vascello selezionati ogni anno per il polo unico di formazione sono 43 tra uomini e donne, il corso dura in totale un anno tra attività teoriche e pratiche, come ad esempio, la condotta dell’unità sia in mare che in rada, finalizzati a formare uomini e donne al comando.

Dopo l’inaugurazione i presenti ieri hanno assistito all’ esibizione degli alunni e docenti del conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania.